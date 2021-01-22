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Держались 68 матчей. Ливерпуль проиграл дома впервые с апреля 2017-го
В рамках АПЛ
Главная сенсация всего футбольного дня - домашнее поражение "Ливерпуля" в игре против "Бернли". Действующий чемпион Англии прервал свою невероятную серию.
Последний раз команда Клоппа проигрывала дома еще в апреле 2017-го года. С того момента ровно 68 игр подряд они не знали печали в родных стенах.
???? Burnley have ended Liverpool's run of 68 home PL games without defeat, the 2nd longest unbeaten home run in English League history - 3 years & 273 days since Crystal Palace's 2-1 win in April 2017— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 21, 2021
It is Burnley's first League win at Anfield since 1974 pic.twitter.com/zWmnLCGbSQ
Также символично, что до этого "Бернли" побеждал на "Энфилде" в 1974-м.
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