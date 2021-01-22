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Держались 68 матчей. Ливерпуль проиграл дома впервые с апреля 2017-го

Англия
(2 голосов)

В рамках АПЛ

Держались 68 матчей. Ливерпуль проиграл дома впервые с апреля 2017-го
UA-Футбол
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Главная сенсация всего футбольного дня - домашнее поражение "Ливерпуля" в игре против "Бернли". Действующий чемпион Англии прервал свою невероятную серию.

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Последний раз команда Клоппа проигрывала дома еще в апреле 2017-го года. С того момента ровно 68 игр подряд они не знали печали в родных стенах.

Также символично, что до этого "Бернли" побеждал на "Энфилде" в 1974-м.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Бернли
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
22.01.2021 в 00:30
Лівер програвав вдома недавно іспанському Атлетіко, так що ви або пишіть правильні заголовки, або хоча б уточнюйте в статті деякі нюанси (в рамках АПЛ наприклад)
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