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Конец невероятной серии. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл на Энфилде в АПЛ впервые с 2017-го

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Бернли, чемпионат Англии, 21 января 2021

Конец невероятной серии. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл на Энфилде в АПЛ впервые с 2017-го
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Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал Бернли. Кризис команды Юргена Клоппа углубляется. Несмотря на 27 ударов по воротам, красные так и не смогли забить хотя бы раз. Зато Бернли свой момент поймал - на 83-й минуте Барнс реализовал пенальти. Таким образом, у Ливерпуля прервалась серия из 68 матчей без поражений на своем поле в рамках Английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы четвертые, но их могут опередить Тоттенхэм и Эвертон.

Английская Премьер-лига, 19-й тур
Ливерпуль – Бернли 0:1
Гол: Барнс (83, пен)

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В статье: Ливерпуль Бернли
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