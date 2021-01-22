Конец невероятной серии. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл на Энфилде в АПЛ впервые с 2017-го

Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал Бернли. Кризис команды Юргена Клоппа углубляется. Несмотря на 27 ударов по воротам, красные так и не смогли забить хотя бы раз. Зато Бернли свой момент поймал - на 83-й минуте Барнс реализовал пенальти. Таким образом, у Ливерпуля прервалась серия из 68 матчей без поражений на своем поле в рамках Английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы четвертые, но их могут опередить Тоттенхэм и Эвертон.

Английская Премьер-лига, 19-й тур

Ливерпуль – Бернли 0:1

Гол: Барнс (83, пен)