Клопп: Проиграть Бернли было нелегко, но Ливерпулю это удалось

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги домашней встречи 19-го тура Премьер-лиги с "Бёрнли" (0:1).

Напомним, что сейчас "Ливерпуль" опустился на 4-е место в турнирной таблице, в активе команды 34 очка. Следующий свой матч подопечные Клоппа сыграют 24 января, в Кубке Англии против "Манчестер Юнайтед".

