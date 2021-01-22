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Клопп: Проиграть Бернли было нелегко, но Ливерпулю это удалось

Англия
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Наставник команды о домашнем поражение

Клопп: Проиграть Бернли было нелегко, но Ливерпулю это удалось
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги домашней встречи 19-го тура Премьер-лиги с "Бёрнли" (0:1).

"Проиграть этот матч было нелегко, но нам это удалось. Это моя вина. Моя работа - это убедиться, что у ребят правильный настрой. Сегодня это не сработало. Мы много владели мячом и создавали моменты, которые казались хорошими, но принятие окончательного решения всегда было неправильным.

Если что-то не получается, то надо стараться усерднее, чаще, дольше. Если вы забиваете первым, то это сильно упрощает задачу, но мы этого не сделали. Это бы изменило игру соперника.

Теперь все будут говорить об этом поражении. Это неприятно и от этого проблем не становится меньше, а наоборот - больше. Но мы все равно должны разобраться с проблемами вместе, чем и займемся", - цитирует слова тренера Goal.

Напомним, что сейчас "Ливерпуль" опустился на 4-е место в турнирной таблице, в активе команды 34 очка. Следующий свой матч подопечные Клоппа сыграют 24 января, в Кубке Англии против "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Бернли
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Источник:
Goal

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