"Моменты у наших ворот не были стопроцентными". Тренер Бернли – о победе над Ливерпулем на Энфилде

Менеджер "Бернли" Шон Дайч активно пообщался с журналистами после победы своей команды над "Ливерпулем" на выезде (0:1). Цитирует тренера BBC, Sky Sports и 5 Live Sport.

"Когда ты играешь с таким соперником в гостях, то нужно прикладывать неимоверные усилия. Моменты у наших ворот не были стопроцентными. Нас не балуют пенальти, но сегодня мы забили с 11-метрового".