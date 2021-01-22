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"Моменты у наших ворот не были стопроцентными". Тренер Бернли – о победе над Ливерпулем на Энфилде

Англия
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Дайч на связи

"Моменты у наших ворот не были стопроцентными". Тренер Бернли – о победе над Ливерпулем на Энфилде
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Менеджер "Бернли" Шон Дайч активно пообщался с журналистами после победы своей команды над "Ливерпулем" на выезде (0:1). Цитирует тренера BBC, Sky Sports и 5 Live Sport.

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"Когда ты играешь с таким соперником в гостях, то нужно прикладывать неимоверные усилия. Моменты у наших ворот не были стопроцентными. Нас не балуют пенальти, но сегодня мы забили с 11-метрового".

"В АПЛ можно играть хорошо и проиграть, так случилось в наших прошлых двух матчах. С "Ливерпулем" все было иначе. Не думаю, что у "красных" кризис. Конфликт с Клоппом? Ничего такого, просто два менеджера боролись за победу".

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В статье: Ливерпуль Бернли Шон Дайч
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Источник:
BBC

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