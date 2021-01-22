Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Моменты у наших ворот не были стопроцентными". Тренер Бернли – о победе над Ливерпулем на Энфилде
Дайч на связи
Менеджер "Бернли" Шон Дайч активно пообщался с журналистами после победы своей команды над "Ливерпулем" на выезде (0:1). Цитирует тренера BBC, Sky Sports и 5 Live Sport.
"Когда ты играешь с таким соперником в гостях, то нужно прикладывать неимоверные усилия. Моменты у наших ворот не были стопроцентными. Нас не балуют пенальти, но сегодня мы забили с 11-метрового".
"В АПЛ можно играть хорошо и проиграть, так случилось в наших прошлых двух матчах. С "Ливерпулем" все было иначе. Не думаю, что у "красных" кризис. Конфликт с Клоппом? Ничего такого, просто два менеджера боролись за победу".
Популярное сейчас
- Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
- Атлетико оторвался уже на семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Кубок Испании. 1/16-я финала. Корнелья - Барселона 0:2. Затянули, но не сплоховали
- Ярмоленко сделал первый ассист в нынешнем сезоне чемпионата Англии
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО