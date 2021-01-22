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Сане – о работе с Гвардиолой: В определенный момент я начал слышать в голове маленького человечка с голосом Пепа

Англия
(1 голосов)

Лерой, ты о чем?

Сане – о работе с Гвардиолой: В определенный момент я начал слышать в голове маленького человечка с голосом Пепа
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Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане прокомментировал работу с менеджером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. Цитирует немца Goal.com со ссылкой на Der Spiegel.

"Мы с Пепом отлично сработались, он вывел меня на другой уровень. Он работал над мелочами: какой ногой нам стоит принять мяч, как лучше действовать на пространстве. Многие тренеры говорят об этом, но Гвардиола действительно не забывал об этих моментах, пока в определенный момент я не начал слышать маленького человечка с его голосом в своей голове. Он подсказывал мне, что делать и как".

"Гвардиола постоянно улучшает футболистов. Если бы я не перешел в "Манчестер Сити", то, скорее всего, не достиг бы высокого уровня".

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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Источник:
Goal.com

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