Сане – о работе с Гвардиолой: В определенный момент я начал слышать в голове маленького человечка с голосом Пепа

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане прокомментировал работу с менеджером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. Цитирует немца Goal.com со ссылкой на Der Spiegel.

"Мы с Пепом отлично сработались, он вывел меня на другой уровень. Он работал над мелочами: какой ногой нам стоит принять мяч, как лучше действовать на пространстве. Многие тренеры говорят об этом, но Гвардиола действительно не забывал об этих моментах, пока в определенный момент я не начал слышать маленького человечка с его голосом в своей голове. Он подсказывал мне, что делать и как".