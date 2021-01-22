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Арсенал объявил о подписании голкипера Брайтона

Англия
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Также он играл за испанскую "Валенсию"

Арсенал объявил о подписании голкипера Брайтона
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Лондонский "Арсенал" подписал австралийского голкипера "Брайтона" Мэтью Райан, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний вратарь проведет в "Арсенале" до конца сезона на правах аренды.

Напомним, что в текущем сезоне Мэтью Райан провел 11 матчей, пропусти 19 мячей. Подопечные Микеля Артеты занимают десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 27 очков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Мэтью Райан
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Источник:
Арсенал

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