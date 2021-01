Арсенал объявил о подписании голкипера Брайтона

Лондонский "Арсенал" подписал австралийского голкипера "Брайтона" Мэтью Райан, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний вратарь проведет в "Арсенале" до конца сезона на правах аренды.



???? Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!



The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season ????