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Арсенал объявил о подписании голкипера Брайтона
Также он играл за испанскую "Валенсию"
Лондонский "Арсенал" подписал австралийского голкипера "Брайтона" Мэтью Райан, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний вратарь проведет в "Арсенале" до конца сезона на правах аренды.
???? Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!— Arsenal (@Arsenal) January 22, 2021
The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season ????
Напомним, что в текущем сезоне Мэтью Райан провел 11 матчей, пропусти 19 мячей. Подопечные Микеля Артеты занимают десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 27 очков.
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Источник:Арсенал
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