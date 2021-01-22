Лэмпард отреагировал на возможную отставку

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможной отставке.

"Повсюду что-то попадается, если вы просматриваете социальные сети. Я не делаю этого. Я не дурак и принимаю трудности, связанные с управлением ведущим клубом, но я выполняю только свою работу", — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Ранее появилась информация, что Лэмпарда могут сменить Томас Тухель или Юлиан Нагельсманн.