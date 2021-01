Операция на грыже. Лестер теряет Варди на ближайшее время

Форвард "Лестера" Джейми Варди пропустит несколько недель. Об этом заявил наставник "лис" Брендан Роджерс.

По его словам, в последние месяца англичанин играл с дискомфортом, а сейчас было принято решение отправит его на удаление грыжи. Точные сроки восстановления Джейми названы не были.

Brendan Rodgers confirms Jamie Vardy absence:



"Jamie will be out for a few weeks. We’ve been managing him over these number of months and he’s been fantastic but we have a window now that allows him to have an operation on his hernia." ???? pic.twitter.com/psqIHp9YXX