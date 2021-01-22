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Операция на грыже. Лестер теряет Варди на ближайшее время

Англия
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Будет непросто

Операция на грыже. Лестер теряет Варди на ближайшее время
UA-Футбол
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Форвард "Лестера" Джейми Варди пропустит несколько недель. Об этом заявил наставник "лис" Брендан Роджерс.

По его словам, в последние месяца англичанин играл с дискомфортом, а сейчас было принято решение отправит его на удаление грыжи. Точные сроки восстановления Джейми названы не были.

В текущем сезоне Варди смог забить 13 голов в 20-ти матчах.

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В статье: Брендан Роджерс Джейми Варди Лестер Сити
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