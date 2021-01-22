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Операция на грыже. Лестер теряет Варди на ближайшее время
Будет непросто
Форвард "Лестера" Джейми Варди пропустит несколько недель. Об этом заявил наставник "лис" Брендан Роджерс.
По его словам, в последние месяца англичанин играл с дискомфортом, а сейчас было принято решение отправит его на удаление грыжи. Точные сроки восстановления Джейми названы не были.
Brendan Rodgers confirms Jamie Vardy absence:— Goal (@goal) January 22, 2021
"Jamie will be out for a few weeks. We’ve been managing him over these number of months and he’s been fantastic but we have a window now that allows him to have an operation on his hernia." ???? pic.twitter.com/psqIHp9YXX
В текущем сезоне Варди смог забить 13 голов в 20-ти матчах.
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