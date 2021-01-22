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Тухель остается фаворитом на пост тренера Челси - Аллегри в Лондоне не будет

Англия
(1 голосов)

Макс, вероятно, не знает немецкий

Тухель остается фаворитом на пост тренера Челси - Аллегри в Лондоне не будет
UA-Футбол
Новина українською

Все больше ходит слухов о том, что руководство "Челси" ищет нового тренера, который сменит Фрэнка Лэмпарда. Новую информацию поведал немецкий журналист Кристиан Фальк.

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По его информации, фаворит - Томас Тухель, а его альтернативой стал Ральф Рангник. Оба кандидата сейчас находятся без работы.

Также интересно, что Макс Аллегри выпал из списка, а значит его в клубе не будет. Но несмотря на результаты, "Челси" может дать Лэмпарду время до конца сезона.

На данный момент "пенсионеры" идут в таблице на восьмом месте, имея в активе 29 очков.

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В статье: Массимилиано Аллегри Ральф Рангник Фрэнк Лэмпард Томас Тухель Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
22.01.2021 в 22:40
Тухеля в Арсенал, вместо этого испанского самозванца, псевдо тренера.
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