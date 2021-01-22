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Тухель остается фаворитом на пост тренера Челси - Аллегри в Лондоне не будет
Макс, вероятно, не знает немецкий
Все больше ходит слухов о том, что руководство "Челси" ищет нового тренера, который сменит Фрэнка Лэмпарда. Новую информацию поведал немецкий журналист Кристиан Фальк.
По его информации, фаворит - Томас Тухель, а его альтернативой стал Ральф Рангник. Оба кандидата сейчас находятся без работы.
Также интересно, что Макс Аллегри выпал из списка, а значит его в клубе не будет. Но несмотря на результаты, "Челси" может дать Лэмпарду время до конца сезона.
TRUE ✅ Massimiliano Allegri is off the list of @chelsea. Thomas Tuchel is the favorite, Rangnick the alternative. Chelsea try to end the season with Lampard— Christian Falk (@cfbayern) January 22, 2021
На данный момент "пенсионеры" идут в таблице на восьмом месте, имея в активе 29 очков.
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