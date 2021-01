Тухель остается фаворитом на пост тренера Челси - Аллегри в Лондоне не будет

Все больше ходит слухов о том, что руководство "Челси" ищет нового тренера, который сменит Фрэнка Лэмпарда. Новую информацию поведал немецкий журналист Кристиан Фальк.

По его информации, фаворит - Томас Тухель, а его альтернативой стал Ральф Рангник. Оба кандидата сейчас находятся без работы.

Также интересно, что Макс Аллегри выпал из списка, а значит его в клубе не будет. Но несмотря на результаты, "Челси" может дать Лэмпарду время до конца сезона.

