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Кевин Де Брюйне выбыл на 4-6 недель
Нехорошие новости из Манчестера
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Это не оставляет Кевину шансов на участие в матчах против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и, вероятно, "Арсенала" в следующем месяце.
"Доктор поставил диагноз этим утром, и Кевин пропустит от четырех до шести недель. Большая потеря, не так ли? Это так, но мы должны двигаться дальше.
Это удар по нему и удар по нам, но мы должны найти решение. Сейчас непросто каждому, и мы должны подстроиться", — цитирует Гвардиолу Goal.
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