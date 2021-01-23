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Кевин Де Брюйне выбыл на 4-6 недель

Англия
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Нехорошие новости из Манчестера

Кевин Де Брюйне выбыл на 4-6 недель
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Это не оставляет Кевину шансов на участие в матчах против "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и, вероятно, "Арсенала" в следующем месяце.

"Доктор поставил диагноз этим утром, и Кевин пропустит от четырех до шести недель. Большая потеря, не так ли? Это так, но мы должны двигаться дальше.

Это удар по нему и удар по нам, но мы должны найти решение. Сейчас непросто каждому, и мы должны подстроиться", — цитирует Гвардиолу Goal.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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