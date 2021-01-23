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Наставник Астон Виллы пропустит игру с Ньюкаслом из-за дисквалификации

Англия
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Дина Смита забанили из-за критики в адрес судьи

Наставник Астон Виллы пропустит игру с Ньюкаслом из-за дисквалификации
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Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит был дисквалифицирован на один матч за оскорбление бригады арбитров.

Напомним, накануне FA выдвинула свои обвинения в адрес Смита, который получил красную карточку от рефери Джона Мосса во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" (0:2) в минувшую среду.

Недовольство Дина было связано с тем, что Мосс и его видеоассистент Энди Мэдли засчитали гол Бернарду Силвы, которому ассистировал Родри, вступивший в отбор мяча из 10-метрового офсайда.

Как сообщает Sky Sports, Смит "с неохотой" признал свою вину, после чего был оштрафован на 8 тысяч фунтов и дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Матч "Астон Вилла" – "Ньюкасл" пройдёт сегодня. Встреча начнётся в 22:00.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити (Англия) Ньюкасл (Англия) Дин Смит
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