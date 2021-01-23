Шевченко может возглавить Челси до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард находится под большой угрозой увольнения.

В лондонском клубе разочарованы результатами команды и неудавшейся интеграцией дорогостоящих новичков, из-за чего Фрэнк вскоре может покинуть "Стэмфорд Бридж". Окончательное решение по будущему Лэмпарда примет владелец "синих" Роман Абрамович.

В случае, если отставка случится в скором времени, считается, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона может или Авраам Грант, уже работавший с клубом, или Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины. Об этом сообщает ESPN.

В случае, если Лэмпард покинет клуб летом, вероятно приглашение Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля или Юлиана Нагельсманна.