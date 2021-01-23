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Шевченко может возглавить Челси до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда

Англия
(1 голосов)

Украинец может вернуться на "Стэмфорд Бридж"?

Шевченко может возглавить Челси до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард находится под большой угрозой увольнения.

В лондонском клубе разочарованы результатами команды и неудавшейся интеграцией дорогостоящих новичков, из-за чего Фрэнк вскоре может покинуть "Стэмфорд Бридж". Окончательное решение по будущему Лэмпарда примет владелец "синих" Роман Абрамович.

В случае, если отставка случится в скором времени, считается, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона может или Авраам Грант, уже работавший с клубом, или Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины. Об этом сообщает ESPN.

В случае, если Лэмпард покинет клуб летом, вероятно приглашение Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля или Юлиана Нагельсманна.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Авраам Грант Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Комментарии (3)
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Футбольный спам (Киев)
23.01.2021 в 11:24
Поманит за собой аромат армани, но это не любовь это только мания... Я считаю что в спорте пора уже отменять все эти гимны и другие патриотесиские лозунги, все смортстмены продажные, они держат руку на сердце, целуют эмблемы но как только их помнят длинным рублём они бросают все несмотря на действующие контракты и т.д.
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0
-3
alex.belogubko (одесса)
23.01.2021 в 10:48
Шева толку от сборной не будет иди в Челси
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0
-3
football_soccer (Украина)
23.01.2021 в 10:57
с нашей сборной любая победа над соперником вроде Португалии это плюс в резюме... А в Челси место ниже 4 это будет бесконечная критика, интриги и вешание ярлыка "физрук" . Полезть сейчас в Челси с обновленным составом и кучей молодежи -- быть мазохистом
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