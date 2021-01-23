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Упамекано – приоритетная цель Челси на лето

Англия
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"Синие" интересуются не только тренером "быков"

Упамекано – приоритетная цель Челси на лето
Новина українською

"Челси" сделал укрепление центра обороны своим приоритетом на 2021 год.

На старте сезона Тиаго Силва и Курт Зума демонстрировали неплохое взаимопонимание, но в последнее время француз сдал и его стал подменять Антонио Рюдигер. При этом Андреас Кристенсен продолжает сидеть в запасе, а Фикайо Томори было позволено уйти в "Милан" в аренду с опцией выкупа.

Поэтому, утверждает Evening Standard, свою следующую крупную покупку "Челси" собирается совершить в центр обороны. Вероятно, это произойдет уже летом, а не в этом месяце. По информации издания, "синие" уже составляют шорт-лист игроков, и самое высокое место в этом списке занимает Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".

Летом Упамекано будет доступен для трансфера по фиксированной цене в размере около 40 миллионов фунтов. На игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

Ранее сообщалось, что "Челси" также серьёзно интересуется тренером "быков" Юлианом Нагельсманном.

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В статье: Челси (Лондон) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Дайо Упамекано
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