Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмтон объявил о подписании Виллиана Жозе
Бразилец заменит на "Молинью" травмированного Рауля Хименеса
"Вулверхэмптон" объявил о подписании форварда "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе.
29-летний бразилец будет выступать за "волков" на правах аренды до конца сезона. У английского клуба также имеется опция выкупа игрока за фиксированную сумму.
"Вулвз" вышли на трансферный рынок в связи с травмой основного нападающего Рауля Хименеса, который перенёс перелом черепа.
За время выступлений в "Реал Сосьедаде" Жозе отметился 62 голами и 15 ассистами в 170 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шевченко может возглавить Челси до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда
- Шахаб: Олимпик вышел на меня через соцсети
- Бундеслига. Боруссия М - Боруссия Д 4:2. Еще один “стандартный” провал Дортмунда
- Манчестерские гранды не отдают лидерство, Ливерпуль - четвертый. Таблица АПЛ 2020/21
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...