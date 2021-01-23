  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмтон объявил о подписании Виллиана Жозе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмтон объявил о подписании Виллиана Жозе

Англия
(1 голосов)

Бразилец заменит на "Молинью" травмированного Рауля Хименеса

Вулверхэмтон объявил о подписании Виллиана Жозе
Новина українською

"Вулверхэмптон" объявил о подписании форварда "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе.

29-летний бразилец будет выступать за "волков" на правах аренды до конца сезона. У английского клуба также имеется опция выкупа игрока за фиксированную сумму.

"Вулвз" вышли на трансферный рынок в связи с травмой основного нападающего Рауля Хименеса, который перенёс перелом черепа.

За время выступлений в "Реал Сосьедаде" Жозе отметился 62 голами и 15 ассистами в 170 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Вулверхэмптон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...