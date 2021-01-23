Вулверхэмтон объявил о подписании Виллиана Жозе

"Вулверхэмптон" объявил о подписании форварда "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе.

29-летний бразилец будет выступать за "волков" на правах аренды до конца сезона. У английского клуба также имеется опция выкупа игрока за фиксированную сумму.

"Вулвз" вышли на трансферный рынок в связи с травмой основного нападающего Рауля Хименеса, который перенёс перелом черепа.

За время выступлений в "Реал Сосьедаде" Жозе отметился 62 голами и 15 ассистами в 170 матчах.