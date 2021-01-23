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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 Кубка Англии

Англия
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 Кубка Англии
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/16 Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед и "Ливерпулем".

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Неделю назад команды скатали прагматичные нули на "Энфилде", но на этот раз мы точно узнаем победителя противостояния. Продолжит ли "МЮ" успешно идти по дистанции сезона? Как мерсисайдцы ответят на критику после поражения от "Бернли" в чемпионате? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 января – 18:55 по киевскому времени.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Кубок Англии Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
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