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Клопп: Не буду плакаться как 5-летний, потому что мне не купили центрбека

Англия
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Наставник привык адаптироваться к трудностям

Клопп: Не буду плакаться как 5-летний, потому что мне не купили центрбека
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не станет жаловаться, если клуб не купит ему центрального защитника в это трансферное окно.

"Я уже не пятилетний ребенок, и если я не получу желаемое, я не начну плакать. Если честно, в большинстве случаев в своей жизни я не получаю желаемого, поэтому все мы вполне привыкли к этому. Я ответственен за многие вещи в этом футбольном клубе, но есть люди, которые ответственны за клуб целиком, и я не могу принимать решения за них. Я знаю, что они на нашей стороне, они хотят поддержать нас, и они поддерживают.

Что нам нужно, так это улучшить игру в определенных зонах в этой команде. А это моя работа. Я займусь этим вместо того, чтобы сидеть здесь и расстраиваться по поводу каких-то решений. Конечно, мы знаем, как хотели бы поступить в идеальном мире, но мир неидеален и не только для нас. Поэтому мы справляемся с ситуацией, как можем.

Сейчас все говорят о центральном защитнике. Да, это помогло бы — 100 процентов. Но стали бы мы забивать больше голов с помощью центрального защитника? Не уверен. Придал бы он нам надежности в определенные моменты? Да, наверное. Но мы не собираемся говорить: "Если мы не получим того или этого, мы не сможем хорошо играть". Это звучало бы как оправдание, а оправдываться мы хотим меньше всего", — цитирует Клоппа The Guardian.

Напомним, из-за тяжелых травм Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес вылетели до конца сезона.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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