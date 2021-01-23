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Моуриньо: Наш с Челси домашний рекорд ещё не скоро будет побит

Англия
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Во время первого пришествия Жозе "Стэмфорд Бридж" был настоящей крепостью

Моуриньо: Наш с Челси домашний рекорд ещё не скоро будет побит
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что другим командам потребуется нечто особенное, чтобы побить его с "Челси" рекорд из 86 домашних матчей Премьер-Лиги кряду без поражений.

В минувший четверг "Ливерпуль" неожиданно уступил дома "Бернли" со счетом 0:1. Подопечные Юргена Клоппа потерпели свое первое домашнее поражение в Премьер-Лиге с апреля 2017, а их беспроигрышная серия на "Энфилде" остановилась на отметке в 68 матчей чемпионата.

"Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли, даже самые невероятные рекорды в столь многих видах спорта. Есть некоторые рекорды, на которые ты смотришь и чувствуешь, что это нечто невозможное.

Однако "Ливерпуль" выдал удивительную серию, и этого очень, очень сложно добиться. Наш с "Челси" рекорд все еще держится, и кому-нибудь будет очень сложно его покорить.

Но я поздравляю "Ливерпуль" с удивительной серией, в ходе которой они так долго не проигрывали дома в Премьер-Лиге", — цитирует Моуриньо Daily Mail.

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В статье: Жозе Моуриньо Челси (Лондон) Ливерпуль
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