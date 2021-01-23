Моуриньо: Наш с Челси домашний рекорд ещё не скоро будет побит

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что другим командам потребуется нечто особенное, чтобы побить его с "Челси" рекорд из 86 домашних матчей Премьер-Лиги кряду без поражений.

В минувший четверг "Ливерпуль" неожиданно уступил дома "Бернли" со счетом 0:1. Подопечные Юргена Клоппа потерпели свое первое домашнее поражение в Премьер-Лиге с апреля 2017, а их беспроигрышная серия на "Энфилде" остановилась на отметке в 68 матчей чемпионата.