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Моуриньо: Наш с Челси домашний рекорд ещё не скоро будет побит
Во время первого пришествия Жозе "Стэмфорд Бридж" был настоящей крепостью
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что другим командам потребуется нечто особенное, чтобы побить его с "Челси" рекорд из 86 домашних матчей Премьер-Лиги кряду без поражений.
В минувший четверг "Ливерпуль" неожиданно уступил дома "Бернли" со счетом 0:1. Подопечные Юргена Клоппа потерпели свое первое домашнее поражение в Премьер-Лиге с апреля 2017, а их беспроигрышная серия на "Энфилде" остановилась на отметке в 68 матчей чемпионата.
"Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли, даже самые невероятные рекорды в столь многих видах спорта. Есть некоторые рекорды, на которые ты смотришь и чувствуешь, что это нечто невозможное.
Однако "Ливерпуль" выдал удивительную серию, и этого очень, очень сложно добиться. Наш с "Челси" рекорд все еще держится, и кому-нибудь будет очень сложно его покорить.
Но я поздравляю "Ливерпуль" с удивительной серией, в ходе которой они так долго не проигрывали дома в Премьер-Лиге", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
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