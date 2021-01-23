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Арсенал пропустил рекордный автогол в матче против "Саутгемптона"

Англия
(1 голосов)

Габриэл стал его автором

Арсенал пропустил рекордный автогол в матче против "Саутгемптона"
Новина українською

На данный момент "Саутгемптон" противостоит "Арсеналу" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Единственный мяч во встрече забил защитник "канониров" Габриэл, правда, в собственные ворота.

Этот автогол стал уже четвертым в этом сезоне для подопечных Микеля Артеты во всех соревнованиях. Больше "Арсенала" такого пока еще никто не делал. Впервые с сезона 2015/2016 "канониры" столько забили сами себе - тогда таких голов было пять.

Также этот мяч прервал "сухую" серию лондонцев, которая насчитывала 508 минут (пять полных встреч). Последний раз "Арсенал" пропускал еще 26-го декабря прошлого года в поединке против "Челси".

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок Англии АПЛ "Саутгемптон" Габриэл
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Источник:
OptaJoe

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