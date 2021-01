Арсенал пропустил рекордный автогол в матче против "Саутгемптона"

На данный момент "Саутгемптон" противостоит "Арсеналу" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Единственный мяч во встрече забил защитник "канониров" Габриэл, правда, в собственные ворота.

Этот автогол стал уже четвертым в этом сезоне для подопечных Микеля Артеты во всех соревнованиях. Больше "Арсенала" такого пока еще никто не делал. Впервые с сезона 2015/2016 "канониры" столько забили сами себе - тогда таких голов было пять.

