  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгемптон выбил действующего победителя Кубка Англии Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгемптон выбил действующего победителя Кубка Англии Арсенал

Англия
(1 голосов)

Все решил автогол в начале поединка

Саутгемптон выбил действующего победителя Кубка Англии Арсенал
Новина українською

В рамках 4-го этапа национального Кубка Англии "Саутгемптон" дома минимально обыграл лондонский "Арсенал".

Единственный забитый мяч в матче пришелся на автогол бразильского защитника "пушкарей" Габлиэля - на 24-й минуте встречи.

Примечательно, что "святые" выбили из турнира действующего победителя турнира впервые с сезона 1901/1902 - тогда "Саутгемптон" обыграл по ходу Кубка Англии "Тоттенхэм" и дошел до финала, где проиграл "Шеффилду".

Во вторник, 26-го января на стадионе "Эмирейтс" команды снова сыграют между собой, только уже в рамках АПЛ.

23 января 2021 года, стадион "Сент-Мэрис"

4-й раунд, Кубок Англии

"Саутгемптон" - "Арсенал" 1:0

Гол: Габриэль 24 (автогол)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Кубок Англии Саутгемптон (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...