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Саутгемптон выбил действующего победителя Кубка Англии Арсенал
Все решил автогол в начале поединка
В рамках 4-го этапа национального Кубка Англии "Саутгемптон" дома минимально обыграл лондонский "Арсенал".
Единственный забитый мяч в матче пришелся на автогол бразильского защитника "пушкарей" Габлиэля - на 24-й минуте встречи.
Примечательно, что "святые" выбили из турнира действующего победителя турнира впервые с сезона 1901/1902 - тогда "Саутгемптон" обыграл по ходу Кубка Англии "Тоттенхэм" и дошел до финала, где проиграл "Шеффилду".
Во вторник, 26-го января на стадионе "Эмирейтс" команды снова сыграют между собой, только уже в рамках АПЛ.
23 января 2021 года, стадион "Сент-Мэрис"
4-й раунд, Кубок Англии
"Саутгемптон" - "Арсенал" 1:0
Гол: Габриэль 24 (автогол)
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