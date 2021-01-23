Саутгемптон выбил действующего победителя Кубка Англии Арсенал

В рамках 4-го этапа национального Кубка Англии "Саутгемптон" дома минимально обыграл лондонский "Арсенал".

Единственный забитый мяч в матче пришелся на автогол бразильского защитника "пушкарей" Габлиэля - на 24-й минуте встречи.

Примечательно, что "святые" выбили из турнира действующего победителя турнира впервые с сезона 1901/1902 - тогда "Саутгемптон" обыграл по ходу Кубка Англии "Тоттенхэм" и дошел до финала, где проиграл "Шеффилду".

Во вторник, 26-го января на стадионе "Эмирейтс" команды снова сыграют между собой, только уже в рамках АПЛ.

23 января 2021 года, стадион "Сент-Мэрис"

4-й раунд, Кубок Англии

"Саутгемптон" - "Арсенал" 1:0

Гол: Габриэль 24 (автогол)