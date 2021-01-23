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Артета: Это была равная игра, я разочарован вылетом

Англия
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У "канониров" теперь на один турнир меньше

Артета: Это была равная игра, я разочарован вылетом
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Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своих подопечных в 1/16 Кубка Англии:

"Действительно печально вылететь из турнира. Разочарованный тем, как мы уступили. У нас были проблемы в первой половине и непринужденные ошибки вследствие сильного прессинга "Саутгемптона". Во второй половине мы имели два-три большие шансы, но этого оказалось недостаточно.

Это была равная игра. В первом тайме они выиграли много подборов. Во втором тайме мы добавили больше качества. Мы стали более доминирующими и создали шансы, но этого было мало", - сказал Артета BBC.

Следующий матч "Арсенал" проведет 26 января тоже против "Саутгемптона", но в рамках чемпионата Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Кубок Англии АПЛ "Саутгемптон"
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Источник:
BBC

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