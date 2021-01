Бывший вингер Шахтера Виллиан провел больше всех матчей в АПЛ среди бразильцев

В понедельник, 18-го января "Арсенал" в рамках матча АПЛ дома обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:0.

Вингер "пушкарей" Виллиан вышел в этом поединке на замену. Этот матч стал для 32-летнего футболиста 248-м в чемпионате Англии. Таким образом, Виллиан стал рекордсменом среди бразильских игроков по количеству игр в рамках АПЛ.

В текущем сезоне бразилец во всех турнирах провел 20 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.

I'm very proud to become the brazilian player with the most matches in Premier League history. ???? #premierleague #248matches #thanksgod #arsenalfc pic.twitter.com/EA6n2Q7OU8