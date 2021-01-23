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Бывший вингер Шахтера Виллиан провел больше всех матчей в АПЛ среди бразильцев

Англия
(1 голосов)

Футболист лондонского "Арсенала" провел в элитном английском дивизионе 248 матчей

Бывший вингер Шахтера Виллиан провел больше всех матчей в АПЛ среди бразильцев
Новина українською

В понедельник, 18-го января "Арсенал" в рамках матча АПЛ дома обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:0.

Вингер "пушкарей" Виллиан вышел в этом поединке на замену. Этот матч стал для 32-летнего футболиста 248-м в чемпионате Англии. Таким образом, Виллиан стал рекордсменом среди бразильских игроков по количеству игр в рамках АПЛ.

В текущем сезоне бразилец во всех турнирах провел 20 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
23.01.2021 в 19:10
...всегда на него равнялся как лучшего трудоголика. Казалось бы и иногда незаметен, а без него игра не игра, ...очень импонирует...
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