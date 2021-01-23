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Анчелотти: Для Эвертона говорить о борьбе за титул – это слишком
Наставник "ирисок" оценил шансы команды на чемпионство в Англии
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет шансов "ирисок" на победу в АПЛ.
"Честно говоря, мы не думаем о чемпионской гонке. Мы думаем о борьбе за места в еврокубках, о чем я сказал в начале сезона.
Сейчас мы в хорошем положении и хотим оставаться в нем. Все зависит от нас. Думаю, для нас говорить о борьбе за титул – это слишком", – рассказала наставник.
На данный момент "Эвертон" имеет в своем активе 32 очка и занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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