Анчелотти: Для Эвертона говорить о борьбе за титул – это слишком

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями насчет шансов "ирисок" на победу в АПЛ.

"Честно говоря, мы не думаем о чемпионской гонке. Мы думаем о борьбе за места в еврокубках, о чем я сказал в начале сезона.

Сейчас мы в хорошем положении и хотим оставаться в нем. Все зависит от нас. Думаю, для нас говорить о борьбе за титул – это слишком", – рассказала наставник.