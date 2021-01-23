Кубок Англии, 4-й раунд

Челтнем, "Уэддон Роуд"

"Челтнем Таун" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Мэй (59) – Фоден (81), Жезус (84), Торрес (90+4)

"Челтнем Таун": Гриффитс – Бойл, Тозер, Раглан – Фристон, Клементс (Аддай, 89), Томас, Азаз (Уильямс, 80), Блэр –Ллойд (Лонг, 69), Мэй

"Манчестер Сити": Стеффен – Менди (Канселу, 77), Ляпорт, Гарсия, Харвуд-Беллис (Диаш, 68) – Фернандиньо, Фоден, Дойл (Гюндоган, 68) – Торрес, Жезус, Марез

Предупреждения: Бойл (24), Раглан (48), Тозер (85) – Ляпорт (60)

"Манчестер Сити" отделался лёгким испугом в выездном матче Кубка Англии с "Челтнем Таун", вырвав победу в последние 10 минут встречи. До этого представитель Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии) всерьёз напрягал "горожан", едва не свершив подвиг. Однако своевременные и точные замены Хосепа Гвардиола лишили хозяев чуда.

Самым ярким событием первого тайма было фейерверк-шоу, устроенное фанатами хозяев. Салют длился больше 5 минут, из-за чего арбитру пришлось временно прервать матч. Кроме этого был лишь выход Габи Жезуса сам на сам на первых секундах игры, но бразилец в традиционной манере не сумел переиграть голкипера.

После перерыва представитель "Челтнем Таун" не только оставался в игре, а даже сумел открыть счет. После вброса из аута настырный форвард Алфи Мэй с близкого расстояния расстреливает ворота — 1:0. Пеп мгновенно выпустил Гюндогана и Диаша в надежде улучшить контроль над игрой. Вслед за ними появился Канселу. Все вышедшие мигом наладили игру и уберегли команды от вылета.

Лучший игрок встречи Фоден регулярно создавал моменты для Жезуса и Мареза, но мяч наотрез не шёл в ворота. За 10 минут до конца встречи Фил, отчаявшись в реализации партнёров, сам пошёл в штрафную и забил после подачи Канселу. Еще через пару минут наконец прорвало Жезуса. Точку поставил Ферран Торрес в компенсированное время, воспользовавшись передачей свежего Гюндогана. В итоге 1:3 – "горожанам" удалось избежать позора.