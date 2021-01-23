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Челтнем Таун - Манчестер Сити 1:3. Обзор матча и видео голов
"Горожане" потрепали нервы своим болельщикам
В рамках 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челтнем Таун". Подопечные Гвардиолы пропустилина 59-й минуте встречи, но в самой концовке смогли собраться и забить трижды - голы на счет Фодена, Жезуса и Торреса.
Кубок Англии, 4-й раунд
Челтнем, "Уэддон Роуд"
Голы: Мэй (59) – Фоден (81), Жезус (84), Торрес (90+4)
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