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АПЛ. Астон Вилла - Ньюкасл 2:0. Уверенно, красиво

Англия
(2 голосов)

Бирмингемцы громко дышат в спину лидерам чемпионата

АПЛ. Астон Вилла - Ньюкасл 2:0. Уверенно, красиво
Новина українською

Английская Премьер Лига, 11-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

"Астон Вилла" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

Голы: Уоткинс 13, Траоре 42

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт - Луис, Накамба - Траоре (Трезеге 80), Баркли (Эль-Гази 80), Грилиш (Рэмзи Дж. 88) - Уоткинс.

Ньюкасл: Дарлоу - Манкильйо (Сен-Максимен 71), Хейден, Ласселс, Шер, Льюис - Шелви, Хендрик, Альмирон (Гейл 81) - Уилсон, Кэрролл (Фрейзер 71).

Предупреждения: Шер 26, Кэрролл 54, Ласселс 57.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ "Ньюкасл"
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