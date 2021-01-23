Англия
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АПЛ. Астон Вилла - Ньюкасл 2:0. Уверенно, красиво
Бирмингемцы громко дышат в спину лидерам чемпионата
Английская Премьер Лига, 11-й тур
"Вилла Парк" (Бирмингем)
"Астон Вилла" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:0
Голы: Уоткинс 13, Траоре 42
Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт - Луис, Накамба - Траоре (Трезеге 80), Баркли (Эль-Гази 80), Грилиш (Рэмзи Дж. 88) - Уоткинс.
Ньюкасл: Дарлоу - Манкильйо (Сен-Максимен 71), Хейден, Ласселс, Шер, Льюис - Шелви, Хендрик, Альмирон (Гейл 81) - Уилсон, Кэрролл (Фрейзер 71).
Предупреждения: Шер 26, Кэрролл 54, Ласселс 57.
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