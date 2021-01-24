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Гвардиола: Это было бы громкое поражение
"Горожане" были на волоске
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда была на волоске от того, чтобы проиграть "Челтнем Тауну" (1:3) из четвертого дивизиона в Кубке Англии.
"Это было бы громкое поражение. Мы выиграли матч, и я невероятно счастлив. Мы знали, что многие команды уже вылетели.
Мы заранее знали, что не победим с перевесом в три или четыре мяча, но используй мы свои моменты при счете 0:0, и это была бы совершенно другая игра. Я сказал их главному тренеру, что они провели очень хороший матч и очень хорошо оборонялись. Мэй был исключителен.
Они выше нас и гораздо лучше вбрасывают ауты, но мы так хорошо отреагировали на пропущенный гол. Это не первый раз, когда команда Премьер-Лига испытывает трудности, но мы прошли дальше и впереди "Суонси", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
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