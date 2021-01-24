Бруну Фернандеш: Ливерпуль не побеждает, но это один из сильнейших соперников

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с "Ливерпулем" в Кубке Англии.

"Я давно слежу за "МЮ" и знаю, что этот матч значит для фанатов. Разумеется, для нас он тоже очень важен, ведь мы играем в Кубке Англии и имеем возможность выбить одного из сильнейших соперников.

Не считаю, что они в плохой форме. Они просто не побеждают. Когда команда не побеждает – все об этом говорят. Когда игроки не забивают – все об этом говорят. Планка высока, знаю по себе.Не нужно смотреть на текущую форму. Большие клубы и игроки могут проявить себя в любой момент.

Надеюсь, нас ждет хороший матч, но самое главное для меня – победа. Но я надеюсь и верю, что и фанатам игра понравится. На поле выйдут мастеровитые игроки и постараются порадовать зрителей", – цитирует португальца официальный сайт клуба.