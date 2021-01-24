Ярмоленко на острие – лишь эксперимент? Вест Хэм нацелился на голеадора Селтика

"Вест Хэм" попытается договориться о приобретении нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, сообщает Daily Star.

Ранее в январе "Вест Хэм" продал Себастьяна Алле в "Аякс" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов и с тех пор ищет себе другого нападающего.

Вчера в кубковой встрече с "Донкастером" (4:0) на острие атаки играл Андрей Ярмоленко, отметившийся голом. Но судя по всему, в долгосрочной перспективе на украинца на этой позиции не рассчитывают.

23-летний Эдуар открыт к переезду в Лондон и уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту, однако "Вест Хэму" нужно найти около 35 миллионов фунтов, чтобы заполучить нападающего, которым ранее интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Одсонн выступает за "Селтик" после своего перехода из ПСЖ за 10 млн. фунтов в 2018 году, в течение этого времени забив 74 гола в 151 матче.