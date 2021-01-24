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Сульшер: У меня никогда не было проблем с Погба
Наставник отверг спекуляции о проблемах с французом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что у него хорошие отношения с полузащитником Полем Погба.
"В своей работе я обязан быть открытым и честным с ним. У меня никогда не было проблем с Полем. Я разговариваю открыто и прямо с ним. Я не собираюсь никому рассказывать, что я посоветовал ему, но мои отношения с ним всегда были хорошими. У него отличная семья, он очень чуткий парень, и он прислушивается к моим словам.
Он тоже открыт и честен со мной. Даже когда Поль не играет, его присутствие очень помогает, но люди этого не видят. Иногда он выступает переводчиком между мной и другими игроками, даже не играя. Он всегда уважает мои решения, и у нас всегда были очень хорошие рабочие отношения", — цитирует Сульшера The Guardian.
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