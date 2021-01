Постепенное включение оборотов. Кубок Англии. Челси – Лутон 3:1

Вполне возможно, что Лэмпард прочитал наш анонс к матчу его команды с "Лутоном", и сделал определенные выводы. Тактический модуль 4-3-3 сменился на 4-2-3-1, Маунт получил не только капитанскую повязку, но и новую роль на поле (опорный хавбек в тандеме с Гилмором), атакующие футболисты пытались действовать разнообразно, Вернер вышел на позиции "десятки". В свою очередь Нейтан Джонс выставил оборонительные 5-3-2 и во многом надеялся на удачное стечение обстоятельств.

Активно срывающийся снег не помешал "Челси" забить первым же ударом: Зиеш быстро вбросил мяч из-за боковой линии на Вернера, а Тимо с помощью рикошета откатил снаряд под точный выстрел Абрахаму (1:0). Второй удар в створ тоже стал результативным, все тот же Тэмми сделал из черпачка Джеймса голевую передачу (2:0). Казалось бы, дело пахнет разгромом, но игроки "Лутона" все-таки вспомнили, что в футболе необходимо оказывать хоть какое-то противодействие. Им стоило только попытаться, ведь уже первая толковая атака гостей закончилась взятием ворот – Кепа не справился с простым залпом Кларка из-под Зума (2:1), Да, Курт немного мешал Аррисабалаге с обзором, однако с таким ударом голкипер гранда обязан справляться.

Во втором тайме "Челси" стал работать активнее на финальной трети поля "Лутона", различные комбинации у ворот Слуги поставляли хозяевам опасные моменты, которые никак не отражались на табло. Тем не менее, важно отметить, что для того, чтобы реализация хотя бы захромала, тумблер креатива должен находиться в правильном положении. Например, в одном из эпизодов стенка Хадсона-Одои и Гилмора завершилась ассистом Каллума на Абрахама (3:1). Под занавес матча классно открылся за спину защитникам Вернер, немец был не по правилам сбит Кларком, но 11-метровый Тимо не реализовал. Безусловно, "Лутон" – это не тот соперник, по разгрому которого можно восхвалять команду, но нельзя не заметить, что Лэмпард провел качественную работу.

Full time!

We progress to the next round of the #FACUP ???? pic.twitter.com/xGHCb5kOiQ — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 24, 2021

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Челси" – "Лутон Таун" 3:1

Голы: Абрахам (11, 17, 74) – Кларк (30)

На 86-й минуте Тимо Вернер не реализовал пенальти

"Челси": Кепа – Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Маунт (Ковачич, 84), Гилмор, Зиеш (Хавертц, 77), Вернер, Пулишич (Хадсон-Одои, 70) – Абрахам (Жиру, 77)

"Лутон Таун": Слуга – Бри (Луа-Луа, 61), Локьер, Ри (Поттс, 46), Брэдли, Нейсмит (Монкур, 75) – Танниклифф (Берри, 61), Дьюсбери-Холл, Кларк – Корник (Коллинз, 60), Руддок.

Предупреждение: Кларк (85)