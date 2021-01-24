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Лэмпард: У Хавертца нет проблем с мотивацией
Наставник пока не в состоянии реализовать потенциал новичка
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у его атакующего полузащитника Кая Хаверца нет проблем с мотивацией.
"Поработав с Каем, я могу официально заявить, что у него абсолютно нет проблем с желанием. В порядке ли его уверенность в себе? Нет, потому что он переживает тяжелый момент, как и другие члены команды.
Кевин Де Брюйне и Мо Салах находились здесь в примерно том же возрасте. Они ушли, через какое-то время вернулись, и теперь они абсолютные легенды Премьер-Лиги.
Я не хочу подвергать Кая давлению, потому что молодым игрокам, которые попадают в эту лигу, нужно время. Будьте терпеливы и дайте им немного освоиться. Это не произойдет за несколько месяцев или за один матч", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
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