Лэмпард: У Хавертца нет проблем с мотивацией

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у его атакующего полузащитника Кая Хаверца нет проблем с мотивацией.

"Поработав с Каем, я могу официально заявить, что у него абсолютно нет проблем с желанием. В порядке ли его уверенность в себе? Нет, потому что он переживает тяжелый момент, как и другие члены команды.

Кевин Де Брюйне и Мо Салах находились здесь в примерно том же возрасте. Они ушли, через какое-то время вернулись, и теперь они абсолютные легенды Премьер-Лиги.

Я не хочу подвергать Кая давлению, потому что молодым игрокам, которые попадают в эту лигу, нужно время. Будьте терпеливы и дайте им немного освоиться. Это не произойдет за несколько месяцев или за один матч", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.