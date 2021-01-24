Очередной ляп от Кепы и хет-трик Абрахама. Челси - Лутон 3:1. Видео голов и обзор матча

"Челси" принимал "Лутон" на "Стэмфорд Бридж" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Судьбу матча решил Тамми Абрахам, который оформил хет-трик и этим принес победу "аристократам". Стоит отметить еще гол "Лутона" в середине первого тайма, а точнее причину его - очередную ошибку от испанского голкипера Кепы Аррисабалага.

"Челси" - "Лутон" 3:1

Голы: Абрахам 11, 17, 74 - Кларк 30