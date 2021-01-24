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Месут Озил: Вместе с Арсеналом мы впервые за многие годы выиграли трофеи

Англия
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Немец красиво попрощался с "канонирами"

Месут Озил: Вместе с Арсеналом мы впервые за многие годы выиграли трофеи
Новина українською

Новоиспеченный полузащитник турецкого "Фенербахче" Месут Озил попрощался со своим бывшим клубом - лондонским "Арсеналом".

"Я хотел бы поблагодарить клуб за это удивительное путешествие, длиной в семь с половиной лет. Поддержка, которую я чувствовал со стороны команды и болельщиков за время пребывания здесь, была поистине невероятной, и я всегда буду благодарен за это. Вместе мы впервые за многие годы выиграли трофеи и создали воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Болельщики "Арсенала" навсегда останутся в моем сердце. Я хотел бы поблагодарить Эду Гаспара (прим. - технический директор) за то, что он помог найти профессиональное и достойное решение в последние несколько дней, и желаю всем в клубе удачи в их попытках и дальше возвращать "Арсенал" на вершину, к которой мы принадлежим", - так немецкий футболист прокомментировал свой уход из английской команды.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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