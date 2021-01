Брентфорд заставляет Лестер трудиться, Бернли мастерски громит Фулхэм – 1/16 финала Кубка Англии

"Брентфорд" решил взять резвым стартом – уже на 12-й минуте матча Серенсен ошарашил Уорда (1:0). В первом тайме хозяева на самом деле выглядели лучше "Лестера". Там, где "пчелы" не успевали ввиду более низкого класса, они брали нахальством, жесткостью и тактическими фолами. Ответ у "лисов" не клеился, причем, "Брентфорд" постоянно был готов огрызнуться.

Тем не менее, во второй 45-минутке банда Роджерса все перевернула. Сначала хозяев наказали за ошибку в центре поля, стремительная атака завершилась автографом Ундера (1:1), затем Тилеманс реализовал справедливый 11-метровый (2:1). Финальный аккорд в виде удачного добивания оформил Мэддисон (3:1).

"Брентфорд" – "Лестер" 1:3

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Брентфорд)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Голы: Серенсен (6) – Ундер (46), Тилеманс (51, с пенальти), Мэддисон (71)

"Брентфорд": Дэниелс – Роэрслев, Пиннок, Серенсен, Стивенс – Янельт (Йенсен, 64), Годдос (Гилберт, 79), Каньос (Прессли, 64), Чамберек (Хейгарт, 84), Фосу – Форсс

"Лестер": Уорд – Перейра (Кастань, 70), Амарти, Сеюнджу, Томас – Менди (Ндиди, 70), Тилеманс, Ундер (Ихеаначо, 76), Мэддисон, Барнс – Перес (Олбрайтон, 81)

Предупреждения: Чамберек (21)

A strong second half sees us through ???? Full-time sponsored by @ParimatchGlobal ⏱

"Бернли" абсолютно заслуженно открыл счет спустя полчаса после стартового свистка, здорово избежал офсайда и замкнул подачу с фланга Джей Родригес (0:1). "Фулхэм" весь матч атаковал беззубо и несложно для гостей. Складывалось впечатление, что на каждом участке поля "бордовые" смотрелись увереннее "дачников". Во второй половине встречи команда Дайча справедливо отправила в сетку ворот оппонента еще два мяча: Родригес оформил дубль с пенальти (0:2), а Лонг поставил точку (0:3).

"Фулхэм" – "Бернли" 0:3

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Голы: Родригес (31), Родригес (71, с пенальти), Лонг (81)

"Фулхэм": Родак – Гектор, Рим, Адарабиойо (Одои, 82) – Онома, Декордова-Рид (Кебано, 68), Брайан, Лемина (Карвалью, 82), Замбо-Ангисса (Лофтус-Чик, 68) – Камара, Митрович

"Бернли": Пикок-Фаррелл – Бардсли, Лонг, Тарковский (Данн, 86), Питерс (Лоутон, 87) – Гудмундссон, Стивенс, Корк, Макнил (Бенсон, 86) – Родригес (Мумбонго, 89), Выдра

Предупреждения: Камара (75), Митрович (86) – Тарковски (75), Питерс (80)

It's all over at Craven Cottage. ????



The Clarets book their spot into the fifth-round with a solid performance in London. ????#FULBUR | #UTC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/H1xyAB9R1N