Эдегор перейдет в Арсенал. Лондонцы заплатят Реалу 2 млн за аренду

Английское издание The Times сообщает, что атакующий полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор перейдет в лондонский "Арсенал".

Сделка пройдет в формате арендного соглашения. "Канониры" заплатять "сливочным" около 2 млн евро за переход. Зарплата норвежского хавбека в Лондоне составит приблизительно 43 тысячи евро. Суммарно услуги Эдегора обойдутся команде Микеля Артеты в 2,8 евро.

Пункт насчет выкупа не будет включен в контракт, так как в Мадриде предполагают, что Мартин может понадобиться другому наставнику, если Зидан уйдет с поста главного тренера.

В текущем сезоне 22-летний Эдегор провел 5 матчей в испанской Ла Лиге, а также сыграл 2 поединка в Лиге чемпионов.