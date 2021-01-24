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Эдегор перейдет в Арсенал. Лондонцы заплатят Реалу 2 млн за аренду

Англия
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"Реал" не будет включать пункт насчет выкупа норвежца

Эдегор перейдет в Арсенал. Лондонцы заплатят Реалу 2 млн за аренду
Новина українською

Английское издание The Times сообщает, что атакующий полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор перейдет в лондонский "Арсенал".

Сделка пройдет в формате арендного соглашения. "Канониры" заплатять "сливочным" около 2 млн евро за переход. Зарплата норвежского хавбека в Лондоне составит приблизительно 43 тысячи евро. Суммарно услуги Эдегора обойдутся команде Микеля Артеты в 2,8 евро.

Пункт насчет выкупа не будет включен в контракт, так как в Мадриде предполагают, что Мартин может понадобиться другому наставнику, если Зидан уйдет с поста главного тренера.

В текущем сезоне 22-летний Эдегор провел 5 матчей в испанской Ла Лиге, а также сыграл 2 поединка в Лиге чемпионов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
The Times

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