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Эдегор перейдет в Арсенал. Лондонцы заплатят Реалу 2 млн за аренду
"Реал" не будет включать пункт насчет выкупа норвежца
Английское издание The Times сообщает, что атакующий полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор перейдет в лондонский "Арсенал".
Сделка пройдет в формате арендного соглашения. "Канониры" заплатять "сливочным" около 2 млн евро за переход. Зарплата норвежского хавбека в Лондоне составит приблизительно 43 тысячи евро. Суммарно услуги Эдегора обойдутся команде Микеля Артеты в 2,8 евро.
Пункт насчет выкупа не будет включен в контракт, так как в Мадриде предполагают, что Мартин может понадобиться другому наставнику, если Зидан уйдет с поста главного тренера.
В текущем сезоне 22-летний Эдегор провел 5 матчей в испанской Ла Лиге, а также сыграл 2 поединка в Лиге чемпионов.
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