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Кубок Англии. МЮ – Ливерпуль 3:2. Убийственная реализация "дьяволов" и безотказный Бруну

Англия
(1 голосов)

"Манкунианцы" вырвались победу в шикарном матче

Кубок Англии. МЮ – Ливерпуль 3:2. Убийственная реализация "дьяволов" и безотказный Бруну
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Англии, четвёртый раунд
Манчестер, стадион "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 3:2
Голы: Гринвуд (26), Рэшфорд (48), Фернандеш (78) – Салах (18, 58)

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака – Погба, Мактоминей – Рэшфорд (Марсьяль, 86), ван де Бек (Фернандеш), Гринвуд (Фред, 66) – Кавани

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Фабиньо, Уильямс, Александер-Арнольд – Тиаго (Шакири, 81), Милнер, Вейналдум (Мане, 62) – Джонс, Фирмино (Ориги, 81), Салах

Предупреждения: Линделеф (89), Погба (90+2) – Фабиньо (42), Мане (69)

"Манчестер Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии в шикарном матче на "Олд Траффорд". Всего неделю назад соперники встречались в чемпионате и закончили с нулями на табло. Сегодняшний ремейк получился куда более ярким (и дело не только в голах), хотя и стилистически похожим.

Сульшер поберёг Бруну Фернандеша, оставив лучшего игрока команды на лавке. Вместо португальца появился ван де Бек. Также наставник не побоялся с первых минут выпустить в пару к Мактоминею Погба в опорной зоне, хотя неделей ранее Поль играл справа, чтобы его недоработки в обороне не так чувствовались. Клопп в свою очередь предоставил передышку Мане, вместо которого появился Джонс. Еще один выпускник Уильмс составил пару Фабиньо в центре обороны. В остальном составы были основные.

"Ливерпуль" вновь начал игру очень сильно, контролировал игру и заслужено повёл в счёте. Фирмино традиционным манёвром опустился в опорную соперника, где не встретил сопротивления ни Мактоминея, ни Погба. Бобби шикарным пасом вывел Салаха сам на сам, а тот открыл счёт. Удивительно, но вскоре последовал ответный гол хозяев, а герои были всё те же. Вновь опускание Фирмино, только на этот раз Погба в шикарном подкате выгрызает у него мяч и начинает контрвыпад. А дальше гениальная передача Рэшфорда и хладнокровная реализация от Гринвуда.

Гол "Юнайтед" стал очень суровым наказанием за одну-единственную погрешность, и он серьезно ударил по "Ливерпулю" психологически. До конца тайма уже "дьяволы" владели преимуществом и зажимали соперника, хотя команды и ушли на перерыв с равным счётом.

На старте второй половины "Ливерпуль" похожим образом провалился при прессинге и опять поплатился за это голом. Только на этот раз уже Гринвуд ассистировал Рэшфорду при быстром выпаде, хотя пропущенного можно было бы избежать, если бы не ошибка юного Риса Уильямса. "Мерсисайдцы" не поплыли, вновь взяли игру под свой контроль и вскоре отыгрались. Если у МЮ Гринвуд и Рэшфорд по очереди помогали друг другу забить, то у "Ливерпуля" схема попроще – Фирмино отдаёт, Салах забивает.

Кубок Англии. МЮ – Ливерпуль 3:2. Убийственная реализация "дьяволов" и безотказный Бруну - изображение 1

За полчаса до финала поединка наставники стали доставать из карманов тузы – на поле появились Бруну Фернандеш и Садио Мане. "Ливерпуль" продолжал держать игру в своих руках и пытаться вскрыть МЮ, но что до всего этого, если у соперника есть Бруну. Редкая атака "Юнайтед" закончилась фолом Фабиньо вблизи ворот. К мячу подошёл Фернандеш и с метров 20 положил мяч точно в угол. Вынимай. Финальный штурм гостей ничего не дал и МЮ ушёл с поля победителем.

Поединок вновь получился равным. "Ливерпуль" был немного предпочтительнее по игре, но нынешние кадровые проблемы и не лучшая форма лидеров не позволяют им играть в привычном агрессивном стиле без регулярных провалов. А за любой провал их сегодняшние соперники в последнее время карают нещадно.

Кубок Англии. МЮ – Ливерпуль 3:2. Убийственная реализация "дьяволов" и безотказный Бруну - изображение 2

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Киев)
24.01.2021 в 22:14
Знов Ліверпуль кубки "зливає" Правда боротися тоді за ЩО? А так гра більш-менш рівна, а виграв той кому більше повезло... А тут після перемоги у ЛЧ та АПЛ емоції впали майже до НУЛЯ і відповідний результат!
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adidas77 (Cумы)
24.01.2021 в 21:58
Красные дьяволы вперёд!
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metall5291 (Kharkiv)
24.01.2021 в 21:57
Уже видно, что нынешний сезон будет у Ливерпуля провальным.
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Kolibri (Киевоград)
24.01.2021 в 21:18
Фигу
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football_soccer (Украина)
24.01.2021 в 21:14
я тут глянул кого вообще смог победить Ливер в последнее время? оказалось, что это был тот самый матч против юношеской команды Астон Виллы. С того момента - не единой победы. Весь фарт ушел в сезоне 19/20. Собственно Ливер уже летом натужно доигрывал, периодически больше мучаясь, а не играя.
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+1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
24.01.2021 в 21:07
Бруно Фернандеш у суперформіманкуніанці вперед за чемпіонством!
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usovvictor (Kharkov)
24.01.2021 в 20:59
...просто наслаждение.... пересмотр обязателен. Ну Сульшер, ну Сульшер, доволен как слон наверно, несмотря на преимущество во втором Ливерпуля "сделали" матч. Весь матч на волнах... Хорошая перепалка получилась - прелесть....
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+2
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