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Ман Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии рекордный 10-й раз
Хороший противник для маникунианцев
А в общем только действующие чемпионы Англии одерживали верх над другой и той же команде больше раз - "Эвертон" был бит 12 раз в старейшем турнире страны.
10 - Manchester United have eliminated Liverpool from the FA Cup proper for the 10th time; in the competition's history, only Liverpool themselves (12 v Everton) have knocked a particular side out more times (including finals). Bragging. pic.twitter.com/Uh1ByptM1J— OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2021
Для подопечных Клоппа это поражение стало уже третьим в последних пяти матчах. Следующий поединок "мерсисайдцы" проведут в Лондоне против "Тоттенхэма".
В 1/8 финала Кубка Англии на "МЮ" уже ожидает "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Матчи пятого раунда турнира запланированы ориентировочно на 10-е февраля.
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