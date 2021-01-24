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Ман Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии рекордный 10-й раз

Англия
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Хороший противник для маникунианцев

Ман Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии рекордный 10-й раз
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в четвертом раунде Кубка Англии со счетом 3:2. Эта победа "маникунианцев" стала 10-й в личных противостоянии с "мерсисайдцами" в этом соревновании. Отметим, что принимались во внимание и финальные поединки. Больше, чем "красные дьяволы" никто не побеждал "Ливерпуль" в Кубке.

А в общем только действующие чемпионы Англии одерживали верх над другой и той же команде больше раз - "Эвертон" был бит 12 раз в старейшем турнире страны.

Для подопечных Клоппа это поражение стало уже третьим в последних пяти матчах. Следующий поединок "мерсисайдцы" проведут в Лондоне против "Тоттенхэма".

В 1/8 финала Кубка Англии на "МЮ" уже ожидает "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Матчи пятого раунда турнира запланированы ориентировочно на 10-е февраля.

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Opta

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