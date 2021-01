Ман Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии рекордный 10-й раз

"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в четвертом раунде Кубка Англии со счетом 3:2. Эта победа "маникунианцев" стала 10-й в личных противостоянии с "мерсисайдцами" в этом соревновании. Отметим, что принимались во внимание и финальные поединки. Больше, чем "красные дьяволы" никто не побеждал "Ливерпуль" в Кубке.

А в общем только действующие чемпионы Англии одерживали верх над другой и той же команде больше раз - "Эвертон" был бит 12 раз в старейшем турнире страны.

