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Клопп: Парни очень, очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно

Англия
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Наставник "Ливерпуля" подвел итоги поражения от "красных дьяволов"

Клопп: Парни очень, очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в матче 4-го раунда Кубка Англии.

"Было много хорошего, были и ошибки у ворот. Если хочешь побеждать здесь, нужно демонстрировать высший уровень, а мы этого не сделали. Мы можем извлечь что-то из этой игры, мы стараемся извлекать уроки из каждого матча. Для Салаха матч сложился хорошо, это важно для его уверенности в себе.

Игра была сложной. Мы очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно. И когда выигрываешь, и когда проигрываешь замечаешь недостатки, но сегодня парни очень, очень хотели победить. У нас были проблемы с контратаками, было напряженно. Но в матче было и хорошее", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Кубок Англии Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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