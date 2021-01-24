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Клопп: Парни очень, очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно
Наставник "Ливерпуля" подвел итоги поражения от "красных дьяволов"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Было много хорошего, были и ошибки у ворот. Если хочешь побеждать здесь, нужно демонстрировать высший уровень, а мы этого не сделали. Мы можем извлечь что-то из этой игры, мы стараемся извлекать уроки из каждого матча. Для Салаха матч сложился хорошо, это важно для его уверенности в себе.
Игра была сложной. Мы очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно. И когда выигрываешь, и когда проигрываешь замечаешь недостатки, но сегодня парни очень, очень хотели победить. У нас были проблемы с контратаками, было напряженно. Но в матче было и хорошее", – рассказал немецкий наставник.
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