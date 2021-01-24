Клопп: Парни очень, очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в матче 4-го раунда Кубка Англии.

"Было много хорошего, были и ошибки у ворот. Если хочешь побеждать здесь, нужно демонстрировать высший уровень, а мы этого не сделали. Мы можем извлечь что-то из этой игры, мы стараемся извлекать уроки из каждого матча. Для Салаха матч сложился хорошо, это важно для его уверенности в себе.

Игра была сложной. Мы очень хотели победить, но сегодня этого было недостаточно. И когда выигрываешь, и когда проигрываешь замечаешь недостатки, но сегодня парни очень, очень хотели победить. У нас были проблемы с контратаками, было напряженно. Но в матче было и хорошее", – рассказал немецкий наставник.