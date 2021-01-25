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Моуриньо: Бэйл должен заработать свое игровое время в Тоттенхэме, я не даю минуты на поле просто так

Англия
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Минуты как валюта?

Моуриньо: Бэйл должен заработать свое игровое время в Тоттенхэме, я не даю минуты на поле просто так
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Валлийский вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл все никак не продемонстрирует в полной мере свои способности в команде Жозе Моуриньо. Напомним, футболист переехал в Лондон на правах аренды, он принадлежит мадридскому "Реалу". Цитирует португальского наставника портал Goal.

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"Я не могу просто так дать игрокам минуты на поле. Мы все знаем, с какими трудностями Бэйл столкнулся, мы в курсе, что он прибыл к нам с травмой. Все определяют мелочи. Ему нужно быть последовательным, много тренироваться и быть готовым к высокой интенсивности. Бэйл должен заработать свое игровое время, а не просто я должен ему его дать – в этом вся разница. Посмотрим, как будет реагировать его организм на нагрузки".

Напомним, Бэйл сыграл 10 неполных матчей за "Тоттенхэм" в АПЛ и ЛЕ со старта сезона, валлиец забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Goal.com

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