Моуриньо: Бэйл должен заработать свое игровое время в Тоттенхэме, я не даю минуты на поле просто так

Валлийский вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл все никак не продемонстрирует в полной мере свои способности в команде Жозе Моуриньо. Напомним, футболист переехал в Лондон на правах аренды, он принадлежит мадридскому "Реалу". Цитирует португальского наставника портал Goal.

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"Я не могу просто так дать игрокам минуты на поле. Мы все знаем, с какими трудностями Бэйл столкнулся, мы в курсе, что он прибыл к нам с травмой. Все определяют мелочи. Ему нужно быть последовательным, много тренироваться и быть готовым к высокой интенсивности. Бэйл должен заработать свое игровое время, а не просто я должен ему его дать – в этом вся разница. Посмотрим, как будет реагировать его организм на нагрузки".

Напомним, Бэйл сыграл 10 неполных матчей за "Тоттенхэм" в АПЛ и ЛЕ со старта сезона, валлиец забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.