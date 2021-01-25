"Ничему не учатся". Экс-игрок сборной Англии раскритиковал руководство Челси за увольнение Лэмпарда

Бывший футболист национальной сборной Англии и телеведущий Гари Линекер выступил с критикой в адрес "Челси" в своем Твиттере:

"Это совершенно нелепое решение, оно принято после первой же неудачной серии команды. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, в клуб пришло много новых исполнителей. Сила в терпении – в футболе это нечасто понимают. Ничему не учатся".

Reports that Frank Lampard will be sacked by @ChelseaFC today. Utterly ludicrous after his first bad run. It was always going to need time given so many new signings feeling their way into a new club. Patience being a virtue is seldom recognised in this sport. They never learn. — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) January 25, 2021

Напомним, Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года, а сегодня, 25 января, был уволен с должности менеджера. На данный момент "синие" занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Вчера команда обыграла "Лутон Таун" в 1/16 Кубка Англии (3:1).