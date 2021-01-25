  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Ничему не учатся". Экс-игрок сборной Англии раскритиковал руководство Челси за увольнение Лэмпарда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ничему не учатся". Экс-игрок сборной Англии раскритиковал руководство Челси за увольнение Лэмпарда

Англия
(1 голосов)

Согласны с Гари?

"Ничему не учатся". Экс-игрок сборной Англии раскритиковал руководство Челси за увольнение Лэмпарда
Новина українською

Бывший футболист национальной сборной Англии и телеведущий Гари Линекер выступил с критикой в адрес "Челси" в своем Твиттере:

Читайте такжеОчередной ляп от Кепы и хет-трик Абрахама. Челси - Лутон 3:1. Видео голов и обзор матча

"Это совершенно нелепое решение, оно принято после первой же неудачной серии команды. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, в клуб пришло много новых исполнителей. Сила в терпении – в футболе это нечасто понимают. Ничему не учатся".

Напомним, Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года, а сегодня, 25 января, был уволен с должности менеджера. На данный момент "синие" занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Вчера команда обыграла "Лутон Таун" в 1/16 Кубка Англии (3:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Гари Линекер Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...