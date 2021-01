"Ничему не учатся". Экс-игрок сборной Англии раскритиковал руководство Челси за увольнение Лэмпарда

Бывший футболист национальной сборной Англии и телеведущий Гари Линекер выступил с критикой в адрес "Челси" в своем Твиттере:

Reports that Frank Lampard will be sacked by @ChelseaFC today. Utterly ludicrous after his first bad run. It was always going to need time given so many new signings feeling their way into a new club. Patience being a virtue is seldom recognised in this sport. They never learn.