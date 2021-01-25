Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Гомес подчеркнул мощь Гасперини, а МЮ неожиданно стал третьей силой в АПЛ. Аудиомнение #65
По следам главных матчей выходных
Обсуждаем следующие поединки: "Милан" – "Аталанта" (0:3), "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (3:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Почему "Аталанта" не заметила потери Папу Гомеса? Неужели "Милан" не возьмет Скудетто? Скорее всего, даже основа "россонери" проиграла бы "Королеве провинциалов". Претензии к Алиссону, "Юнайтед" как третья сила в АПЛ, трансферная политика "Ливерпуля" в сравнении с другими клубами. Еще больше мыслей – внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- Десна арендовала капитана молодежки Динамо
- Рома предложила за Яремчука конкретную сумму - Гент отказал
- Красноперов возглавил команду Второй лиги
- Официально: Челси объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО