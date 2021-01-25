Как Гомес подчеркнул мощь Гасперини, а МЮ неожиданно стал третьей силой в АПЛ. Аудиомнение #65

Обсуждаем следующие поединки: "Милан" – "Аталанта" (0:3), "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (3:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Почему "Аталанта" не заметила потери Папу Гомеса? Неужели "Милан" не возьмет Скудетто? Скорее всего, даже основа "россонери" проиграла бы "Королеве провинциалов". Претензии к Алиссону, "Юнайтед" как третья сила в АПЛ, трансферная политика "Ливерпуля" в сравнении с другими клубами. Еще больше мыслей – внутри подкаста.