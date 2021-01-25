  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Как Гомес подчеркнул мощь Гасперини, а МЮ неожиданно стал третьей силой в АПЛ. Аудиомнение #65
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Гомес подчеркнул мощь Гасперини, а МЮ неожиданно стал третьей силой в АПЛ. Аудиомнение #65

Англия
(1 голосов)

По следам главных матчей выходных

Как Гомес подчеркнул мощь Гасперини, а МЮ неожиданно стал третьей силой в АПЛ. Аудиомнение #65
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Милан" – "Аталанта" (0:3), "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (3:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеПиоли: Я считаю, что в поражениях от Юве и Аталанты нет ничего постыдного

Почему "Аталанта" не заметила потери Папу Гомеса? Неужели "Милан" не возьмет Скудетто? Скорее всего, даже основа "россонери" проиграла бы "Королеве провинциалов". Претензии к Алиссону, "Юнайтед" как третья сила в АПЛ, трансферная политика "Ливерпуля" в сравнении с другими клубами. Еще больше мыслей – внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Аталанта (Бергамо) Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Милан Подкаст Аудиомнение
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...