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Абрамович прокомментировал отставку Лэмпарда
Президент лондонцев считает, что именно смена тренера поможет команде добиться лучших результатов
Президент "Челси" Роман Абрамович прокомментировал решение клуба уволить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
"Это было очень сложное решение для клуба. У меня прекрасные личные отношения с Фрэнком, и я очень его уважаю. Он очень порядочный человек и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучше всего сменить тренера.
От имени всех членов клуба, правления и лично я хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он — икона этого великого клуба, и его статус здесь остаётся неизменным. На "Стэмфорд Бридж" его всегда будут тепло приветствовать", — цитирует президента клуба Романа Абрамовича пресс-служба лондонцев.
Ранее сообщалось, что Лэмпарда заменит бывший главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста и "Челси" будет рассчитан до 2022 года.
Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.
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