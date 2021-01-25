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Не довериться легенде, использовать ее и выставить за двери – Челси возвращается к любимой схеме?

Англия
(3 голосов)

Экспрессивная заметка по горячим следам

Не довериться легенде, использовать ее и выставить за двери – Челси возвращается к любимой схеме?
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Непросто публиковать подобный текст, когда твой любимый футболист – Фрэнк Лэмпард. К тому же, ты еще и по-прежнему не видишь кандидата на вакантную должность после завершения англичанином профессиональной карьеры. На этом закончим с лирикой и постараемся проанализировать увольнение тренера "Челси".

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Летом 2019-го, когда англичанина только назначили, болельщики "синих" наверняка могли предположить, что руководство клуба отступило от излюбленной тактики (менять менеджеров как перчатки), и теперь готово ступить на тернистую дорожку грамотного становления, строительства долгосрочного проекта. Знаете, такого, как у Клоппа в "Ливерпуле" или у Гвардиолы в "Манчестер Сити"; о Юргене, Пепе и их бандах сам Фрэнк регулярно напоминал в своих спичах в контексте того, каким он видит "Челси" в будущем. Хм, правда, немец и испанец все еще не уволены, верно?

Нельзя сказать, что обожаемый подход Абрамовича не работал, ведь с момента первых инвестиций Романа Аркадьевича в клуб 8 тренеров за 17 лет принесли в казну 18 трофеев. Для контраста: сколько чашек за это время взял "Тоттенхэм"? Ровно одну. Тем не менее, большой плюс второго метода заключается в его долгосрочной перспективе, которая может принести еще большее количество кубков. Вышеуказанные примеры на своих отрезках не врут.

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Сегодня, 25 января 2021 года, смело выпалим для тех, кто поверил руководству 1,5 года назад: "Вы купились". Чтобы не ударить в грязь лицом перед фанатами окончательно, владелец лично посредством пресс-службы клуба сообщает о "very difficult decision". Действительно, тяжело вспомнить, когда подобное происходило в последний раз. Чувствуется экстремум момента, даже обмана. Руководство "Челси" красиво пригласило Фрэнка в тяжелый для клуба период и знало, что лучший бомбардир команды в ее истории не способен не подать руку, а затем уволило после первой же серии неудач. Возможно, никто даже и не думал доверять Лэмпарду до конца. Свой парень поймет и отступит.

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В целом, кампания-2019/20 для "Челси" прошла успешно. В условиях трансферного бана коллектив вместе с новым тренером без шансов и ожидаемо влетел "Баварии" в 1/8 Лиги чемпионов, занял четвертое место по итогам сезона в АПЛ и вышел в финал Кубка Англии. Игра "пенсионеров" была нестабильной, но веселой, напоминала синусоиду, тренер много варьировал схемы; впервые за долгое время и при Абрамовиче в принципе молодежь "синих" получила свой шанс выстрелить на высшем уровне. Лэмпард открыл Лондону и всей Европе таких исполнителей как Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт, Рис Джеймс и Фикайо Томори. Первые трое играют в основе, последний отправился доказывать в "Милан".

Во втором своем сезоне тренер получил солидное усиление в лице Кая Хавертца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Бена Чилвелла и стал заложником сначала дорогостоящих покупок, а затем уже собственных нервов. Конечно же, Фрэнк тоже наломал дров. Он много раз заявлял, что его не беспокоят давление и критика, но на ровном месте срывался на журналистов и выносил сор из избы, обвиняя того же Вернера в недостаточном объеме работы в прессинге. Также градус накалялся якобы из-за того, что Лэмпард просил у руководства вернуть Деклана Райса из "Вест Хэма", чем изрядно бесил боссов, которые и так отвалили немало средств на трансферы. Плюс на фоне дрейфа по волнам непонимания менеджер не сумел использовать ресурс талантливых немецких новичков. Возможно, получи он больше времени, "синие" бы сумели нащупать свою игру, как "МЮ" при Сульшере. К слову, еще несколько слов о тех, кому боссы доверились. Помните, с чего мы начинали? Так вот, Гвардиола уже успел прокомментировать увольнение коллеги:

"Люди говорят о проектах и идеях. Их не существует. Вы должны побеждать, иначе вас заменят. Я надеюсь скоро увидеть Фрэнка и сходить с ним в ресторан, когда локдаун подойдет к концу".

Как верно заметил мой соведущий подкаста "Аудиомнение", если Тьяго Силва хотел сбежать от Тухеля, то у него не получилось. Зато Каю Хавертцу и Тимо Вернеру наверняка не нужно беспокоиться о своем будущем. Под руководством немца "Челси" ждет встряска и локальный успех, несколько громких побед, однако Томасу стоит помнить – его кресло будет мягким в аккурат до первого провала.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Роман Абрамович Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Комментарии (2)
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Timothy (Павлодар)
25.01.2021 в 18:29
Многие симпатизировали Челси потому что там был Лэмпард. Посреди сезона уволить, даже не дав довести сезон до конца... Очень грубо и неуважительно к выдающемуся бывшему игроку, делавшему имя этому Челси.
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kalan-86 (Анкара)
25.01.2021 в 17:28
Не думаю, что Тухеля беспокоит «мягкое кресло». А Фрэнк все же сыроват был для главного в Челси. Ему желаю подлечить нервы и удачи в будущем.
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