Не довериться легенде, использовать ее и выставить за двери – Челси возвращается к любимой схеме?

Непросто публиковать подобный текст, когда твой любимый футболист – Фрэнк Лэмпард. К тому же, ты еще и по-прежнему не видишь кандидата на вакантную должность после завершения англичанином профессиональной карьеры. На этом закончим с лирикой и постараемся проанализировать увольнение тренера "Челси".

Летом 2019-го, когда англичанина только назначили, болельщики "синих" наверняка могли предположить, что руководство клуба отступило от излюбленной тактики (менять менеджеров как перчатки), и теперь готово ступить на тернистую дорожку грамотного становления, строительства долгосрочного проекта. Знаете, такого, как у Клоппа в "Ливерпуле" или у Гвардиолы в "Манчестер Сити"; о Юргене, Пепе и их бандах сам Фрэнк регулярно напоминал в своих спичах в контексте того, каким он видит "Челси" в будущем. Хм, правда, немец и испанец все еще не уволены, верно?

Нельзя сказать, что обожаемый подход Абрамовича не работал, ведь с момента первых инвестиций Романа Аркадьевича в клуб 8 тренеров за 17 лет принесли в казну 18 трофеев. Для контраста: сколько чашек за это время взял "Тоттенхэм"? Ровно одну. Тем не менее, большой плюс второго метода заключается в его долгосрочной перспективе, которая может принести еще большее количество кубков. Вышеуказанные примеры на своих отрезках не врут.

Сегодня, 25 января 2021 года, смело выпалим для тех, кто поверил руководству 1,5 года назад: "Вы купились". Чтобы не ударить в грязь лицом перед фанатами окончательно, владелец лично посредством пресс-службы клуба сообщает о "very difficult decision". Действительно, тяжело вспомнить, когда подобное происходило в последний раз. Чувствуется экстремум момента, даже обмана. Руководство "Челси" красиво пригласило Фрэнка в тяжелый для клуба период и знало, что лучший бомбардир команды в ее истории не способен не подать руку, а затем уволило после первой же серии неудач. Возможно, никто даже и не думал доверять Лэмпарду до конца. Свой парень поймет и отступит.

You can take Frank Lampard out of Chelsea, but you can never take Chelsea out of Frank Lampard ???? pic.twitter.com/uKTcjzv9Nh — Goal (@goal) January 25, 2021

В целом, кампания-2019/20 для "Челси" прошла успешно. В условиях трансферного бана коллектив вместе с новым тренером без шансов и ожидаемо влетел "Баварии" в 1/8 Лиги чемпионов, занял четвертое место по итогам сезона в АПЛ и вышел в финал Кубка Англии. Игра "пенсионеров" была нестабильной, но веселой, напоминала синусоиду, тренер много варьировал схемы; впервые за долгое время и при Абрамовиче в принципе молодежь "синих" получила свой шанс выстрелить на высшем уровне. Лэмпард открыл Лондону и всей Европе таких исполнителей как Тэмми Абрахам, Мейсон Маунт, Рис Джеймс и Фикайо Томори. Первые трое играют в основе, последний отправился доказывать в "Милан".

Don’t you ever forget that Lampard made all of these players STARS! pic.twitter.com/yru29bH5r8 — The Blues (@TheBlues___) January 25, 2021

Во втором своем сезоне тренер получил солидное усиление в лице Кая Хавертца, Тимо Вернера, Хакима Зиеша, Бена Чилвелла и стал заложником сначала дорогостоящих покупок, а затем уже собственных нервов. Конечно же, Фрэнк тоже наломал дров. Он много раз заявлял, что его не беспокоят давление и критика, но на ровном месте срывался на журналистов и выносил сор из избы, обвиняя того же Вернера в недостаточном объеме работы в прессинге. Также градус накалялся якобы из-за того, что Лэмпард просил у руководства вернуть Деклана Райса из "Вест Хэма", чем изрядно бесил боссов, которые и так отвалили немало средств на трансферы. Плюс на фоне дрейфа по волнам непонимания менеджер не сумел использовать ресурс талантливых немецких новичков. Возможно, получи он больше времени, "синие" бы сумели нащупать свою игру, как "МЮ" при Сульшере. К слову, еще несколько слов о тех, кому боссы доверились. Помните, с чего мы начинали? Так вот, Гвардиола уже успел прокомментировать увольнение коллеги:

"Люди говорят о проектах и идеях. Их не существует. Вы должны побеждать, иначе вас заменят. Я надеюсь скоро увидеть Фрэнка и сходить с ним в ресторан, когда локдаун подойдет к концу".

Pep on Lampard news: "People talk about projects and ideas. They don’t exist. You have to win or you will be replaced. I hope to see Frank soon and go to a restaurant with him when lockdown finished." — Simon Stone (@sistoney67) January 25, 2021

"You have to win, if not you will be sacked...but a huge hug for Frank"



Pep Guardiola 'respects' Chelsea's decision to sack Frank Lampard but feels for the former Blues boss and hopes to 'see him again' soon pic.twitter.com/iuOPNl9J79 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 25, 2021

Как верно заметил мой соведущий подкаста "Аудиомнение", если Тьяго Силва хотел сбежать от Тухеля, то у него не получилось. Зато Каю Хавертцу и Тимо Вернеру наверняка не нужно беспокоиться о своем будущем. Под руководством немца "Челси" ждет встряска и локальный успех, несколько громких побед, однако Томасу стоит помнить – его кресло будет мягким в аккурат до первого провала.