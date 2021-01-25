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Тьяго Силва: Мне казалось, что мы работали с Лэмпардом 10 лет

Англия
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Защитник поблагодарил тренера

Тьяго Силва: Мне казалось, что мы работали с Лэмпардом 10 лет
Новина українською

Защитник "Челси" Тиагу Силва в Instagram прокомментировал уход Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

"Хотел бы сказать тебе за все спасибо. Я благодарен за то, что ти и твой штаб сделали для меня. Повторюсь, мне казалось, что мы работали 10 лет вместе. Спасибо за все, легенда", — написал футболист.

36-летний бразилец выступает в лондонском клубе с лета 2020 года. Об отставке Лэмпарда с поста главного тренера "Челси" стало известно 25 января. Его место может занять экс-наставник "ПСЖ" Томас Тухель.

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В статье: Тьяго Силва Фрэнк Лэмпард Тьяго Сильва Челси (Лондон) Челси
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