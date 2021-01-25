Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тьяго Силва: Мне казалось, что мы работали с Лэмпардом 10 лет
Защитник поблагодарил тренера
Защитник "Челси" Тиагу Силва в Instagram прокомментировал уход Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.
"Хотел бы сказать тебе за все спасибо. Я благодарен за то, что ти и твой штаб сделали для меня. Повторюсь, мне казалось, что мы работали 10 лет вместе. Спасибо за все, легенда", — написал футболист.
36-летний бразилец выступает в лондонском клубе с лета 2020 года. Об отставке Лэмпарда с поста главного тренера "Челси" стало известно 25 января. Его место может занять экс-наставник "ПСЖ" Томас Тухель.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тейшейра может вернуться в Шахтер
- Российский топ-лыжник устроил самосуд в Кубке мира – ударил финна палкой и сбил его с ног
- Официально: Челси объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда
- Клубы из Манчестера в лидерах, Эвертон и Астон Вилла затаились перед прыжком. Таблица АПЛ 2020/21
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...