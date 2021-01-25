Преемник Давида Сильвы и два конкурента для Александер-Арнольда. Топ-10 восходящих звёзд АПЛ

Английская сборная никогда в своей истории не обладала такой россыпью талантов, как сейчас. Можно бесконечно воссоздавать в памяти кроссы Бекхэма, бомбардирские таланты Оуэна и Руни, ностальгировать по эпохе несочетаемых Лэмпарда и Джеррарда, по опередивших своё время Скоулзу и Каррику или просто произнести вслух грозное сочетание фамилий Терри и Фердинанда. Но суть от этого не меняется – по количеству дарований нынешнее поколение уделает любых своих предшественников. А при выборе атакующей тройки или бесчисленных правых защитников у Гарета Саутгейта наверняка случаются приступы мигрени.

При составлении рейтинга ставка делалась именно на доморощенных игроком. При этом учитывались исполнители до 21 года, поэтому обошлось без друзей детства Мэйсона Маунта и Деклана Райса, здорового прибавившего в новой кампании Джеймса Джастина из "Лестера" или состоявшихся звёзд вроде Трента Александера-Арнольда и Маркуса Рэшфорда. 80-миллионный Кай Хавертц ещё толком не проявил себя в АПЛ. Судя по всему, восхождение его звезды произойдёт уже при новом наставнике, поэтому он не был включён в список. Также туда не попали страдавшие от травм "Арсенала" Габриэл Мартинелли и юный диспетчер "Челси" Билли Гилмор, как и едва приземлившийся на "Олд Траффорд" Амад Траоре. Дуэт вундеркиндов из "Сити" Ферран Торрес и Эрик Гарсия уже упоминались в нашем аналогичном материале про испанских проспектов, поэтому обошлось и без них. Места в рейтинге распределены по возрасту.

10. Рис Джеймс

Возраст: 21

Клуб: "Челси", воспитанник

Амплуа: Правый фулбек

Сезон 2020/21: 18 матчей, 1 гол, 4 ассиста

Перед началом прошлого сезона "Челси" столкнулся с трансферным баном, вынудившего клуб наконец сделать ставку на своих воспитанников. В их числе был и Джеймс, который только что вернулся из аренды в "Уигане" – там он наиграл 45 из 46 матчей Чемпионшипа и закончил сезон с премией лучшего игрока клуба и капитанской повязкой. Рис выдал бодрый старт и на "Стэмфорд Бридж", по ходу кампании став первой опцией Лэмпарда на позиции правого фулбека. В сезоне 2020/21 прогресс юноши привёл к тому, что Аспиликуэта стал выходить лишь по праздникам.

Джеймс – пример современного вингбека, который вносит большой вклад в атакующие действия команды. При этом ему хватает физической мощи для того, чтобы успевать на обоих половинах поля. Риса нельзя оставлять одного на бровке – его кросс слишком опасен. Также благодаря опыту выступлений в опорной зоне он может сместиться в центр поля и оттуда диктовать темп игры, либо пробить издали. Вариативный футболист практически без слабых мест.

9. Педру Нету

Возраст: 20

Клуб: "Вулверхэмптон"

Воспитанник: "Брага"

Амплуа: Левый/правый вингер

Сезон 2020/21: 21 матч, 4 гола, 2 ассиста

Не последний португалец в нашем списке, и само собой, игрок "Вулверхэмптона". Взяв время на раскачку в прошлой кампании, Нету вышел на новый уровень в своём втором сезоне в АПЛ. К экватору сезона 2020/21 он уже отыграл в полтора раза больше минут, чем годом ранее, что лишь подтверждает возросшее влияние Педру в команде Эшпириту Санту. Нуну использовал его буквально на всех позициях в атаке и даже в центре полузащиты, не желая садить игрока не при каких обстоятельствах.

Нету имеет все, что нужно современному вингеру: он очень вёрткий и искусно обращает с мячом, чем напоминает своего соотечественника Бернарду Силву. В отличии от него, Педру всё же больше тяготеет к бровке, откуда ему удобнее исполнять свои коронные навесы. С травмой Рауля Хименеса наш герой потерял привычный адресат в штрафной, но это может исправить зимний новичок "волков" Виллиан Жозе. Кроме того, Нету стал чаще брать игру на себя, что привело к 4 забитым мячам.

8. Фил Фоден

Возраст: 20

Клуб: "Манчестер Сити", воспитанник

Амплуа: центральный/атакующий полузащитник, левый вингер

Сезон 2020/21: 25 матчей, 9 голов, 5 ассистов

Из всех игроком нашего рейтинга Фил, пожалуй, находится на виду дольше всех. Внутри клуба Фоден всегда считался самым талантливым продуктом академии "горожан", даже несмотря на то, что вместе с были взращены Джейдон Санчо и Браим Диас. Из них лишь Фил дождался своего шанса на "Этихад" и может стать первым воспитанником клуба, закрепившегося в первой команде с времён Мики Ричардса.

Фоден дебютировал за "Сити" ещё в 2017-м году и с тех пор медленно, но верно подводился к основе. Пеп Гвардиола называл его самым талантливым игроком в своей карьере и умышленно не стал покупать замену Давиду Сильве летом, сохранив местечко для 20-летнего англичанина. Фил не стал прямой заменой испанцу, но возложенное доверие оправдал. Фоден – лучший бомбардир команды в этом сезоне, а после вынужденного перехода команды на игру с "ложной девяткой" он и вовсе засверкал новыми красками, сочетая отменную технику со своевременными врываниями в штрафную.

7. Тарик Лэмпти

Возраст: 20

Клуб: "Брайтон"

Академия: "Челси"

Амплуа: Правый фулбек

Сезон 2020/21: 11 матчей, 1 гол, 3 ассиста

Лэмпти выдал столь яркий отрезок на старте сезона, что не включить его в наш список было невозможно, даже несмотря на всего 11 сыгранных матчей в сезоне. Тарик получил травму подколенного сухожилия и вылетел ещё перед Днём подарков. Но до того момента смотреть на него было одно удовольствие. Прошлой зимой Лэмпти решился покинуть родной "Челси". Решение было непростым, но правильным – "синие" явно дали понять, что на позиции правого защитника в перспективе видят Риса Джеймса. Не желая тратить время в резерве, юноша подался в "Брайтон" Грэма Поттера, проповедующего зрелищный футбол.

"Чайки" преимущественно играют в три защитника, что лишь играет на руку Лэмпти – он может больше времени проводить в атаке, ведь сзади всегда будут дежурить сразу три партнёра. Также это маскирует его слабости – Тарик миниатюрен (164 см) и не способен бороться за верховые мячи, да и игре в обороне ему ещё есть в чём прибавлять. Но вот в атаке, как и подобает современному вингбеку, Лэмпти прекрасен. Невероятная стартовая и дистанционная скорость позволяет ему обводить соперников пачками и собирать кучу фолов. Кроме того он выделяется классным кроссом и с большим удовольствием принимает участие в комбинационной игре команды.

6. Каллум Хадсон-Одои

Возраст: 20

Клуб: "Челси", воспитанник

Амплуа: Левый вингер

Сезон 2020/21: 19 матчей, 5 голов, 3 ассиста

"Бавария" не одно трансферное окно гонялась за вингером, успокоившись лишь с покупкой Лероя Сане. Каллум очень хотел перейти, регулярно советовавшись с известным в узких кругах "агентом" Антонио Рюдигером по поводу переезда в Германию. Если бы трансфер состоялся, то вероятно Хадсон-Одои уже был бы в нашем топе талантов Бундеслиги, но в "Челси" решили сохранить воспитанника.

Активная трансферная кампания "синих" летом усложнила Хадсону-Одои задачу с попаданием в старт, но в последние месяцы он набрал классную форму и стал играть заметно чаще. Если Лэмпарду и удалось что-то дать Каллуму за время совместной работы, так это привитая наставником трудовая этика. Фрэнк не раз публично критиковал подопечного за работу на тренировках и таки добился своего – Хадсон-Одои стал пахать и его талант стал очевиден для всех. Остаётся надеяться, что при новом главном тренере Каллуму наконец удастся проявить себя во всей красе.

5. Уэсли Фофана

Возраст: 20

Клуб: "Лестер"

Академия: "Сент-Этьен"

Амплуа: центральный защитник

Сезон 2020/21: 25 матчей, 1 ассист

Перед стартом сезона "Лестер" заплатил за 20-летнего защитника 31 миллионов фунтов "Сент-Этьену", воспитавшего таланта. Серьезная инвестиция, но Уэсли Фофана сразу же стал окупать вложенные в него средства. Сейчас на "Кинг Пауэр" вряд ли кто-то жалеет об этой покупке, ведь француз растёт не по дням, а по часам.

Стремительному старту на новом месте поспособствовала травма Чаглара Сеюнджю. Турок уже восстановился и набрал кондиции, но Роджерс всё равно не спешит его возвращать – уж больно хороша связка Фофана и Джонса. Опытный Джонс как всегда на высшем уровне дирижирует действиями обороны, позволяя более молодому Фофана действовать в более агрессивной манере, постоянно идя в отбор и нейтрализовывая угрозу в зародыше. Качественная игра этой связки сделала весомый вклад в результаты "лис", которые идут в лидерах АПЛ вслед за двумя Манчестерами.

4. Кертис Джонс

Возраст: 19

Клуб: "Ливерпуль", воспитанник

Амплуа: центральный полузащитник

Сезона 2020/21: 21 матч, 3 гола, 2 ассиста

"Ливерпулю" сложнее других подпускать молодёжь из-за высочайшего уровня мастерства первой команды и из-за амбициозности клуба во всех турнирах. По сути, кроме великолепного Александера-Арнольда никому не удалось закрепиться в основе. Но из-за эпидемии травм в новой кампании у Клоппа просто не оставалось выбора. Свои шансы получили Рис и Неко Уильмсы, Куивин Келлехер, но лучше всего себя зарекомендовал именно Кертис Джонс.

По набору качеств 19-летний юноша больше всего напоминает "десятку", выделяясь своим умением находить свободные зоны, дриблингом и отлично поставленным дальним ударом. Схема Клоппа не подразумевает такой позиции на поле, но наставник без проблем интегрирует Кертиса в команду, используя его то в центре полузащиты, то на одном из флангов. Можно не сомневаться, что со временем роль Джонса в команде будет только возрастать, вопрос лишь в том, как быстро это произойдёт.

3. Букайо Сака

Возраст: 19

Клуб: "Арсенал", воспитанник

Амплуа: Левый вингер/фулбек

Сезон 2020/21: 24 матча, 4 гола, 3 ассиста

Сака стал первым игроком, родившимся в ХХI веке, который сыграл на полях АПЛ. Букайо ворвался в первую команду "канониров" в прошлом сезоне, сходу став лучшим ассистентом команды (11 результативных передач). Унай Эмери регулярно использовал вундеркинда, однако с приходом Микеля Артеты наш герой и вовсе стал безоговорочным игроком стартового состава. В декабре удостоился награды лучшего игрока команды по итогам месяца.

Сака в первую очередь выделяется своей скоростью и дриблингом, но в отличии от подавляющего большинства игроков с похожими дарованиями, он сочетает эти качества с тактической грамотностью и неизменным стремлением взаимодействовать с партнёрами. Юный англичанин принимает участие во всех стадиях игры и очень универсален – может сыграть на любой позиции на любом из флангов и даже в центе поля. Образцовый профессионал и просто приятный парень Букайо Сака.

2. Мэйсон Гринвуд

Возраст: 19

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Амплуа: Правый вингер, центрфорвард

Сезон 2020/21: 23 матча, 4 гола, 4 ассиста

Гринвуд – главная гордость академии "дьяволов" последних лет за вычетом Маркуса Рэшфорда. Мэйсон с ходу вписался в команду, забив 19 мячей в прошлом сезоне. При этом Гринвуду редко выкладывали мяч на блюдечке – куда чаще его мячи были результатом сольных проходов или сложных по исполнению ударов со средней и дальней дистанции. При этом вундеркинд без проблем забивает что левой, что правой. Пожалуй, во всей лиге лишь Сон Хын Мин может сравниться с Мэйсоном в плане двуногости.

С тех пор Гринвуд попал в пару скандалов и ожидаемо не смог перенести столь выдающиеся цифры на новый сезон. Потеря формы – явление временное. Самое главное, чтобы он продолжал работать над собой и брал себе в пример кавалера Ордена Британской империи Рэшфорда, который и не думает довольствоваться своим нынешним уровнем. Шикарный перфоманс против "Ливерпуля" на выходных (гол+ассист) внушает надежду, что уже скоро мы вновь увидим Гринвуда на пике его возможностей.

1. Фабиу Силва

Возраст: 18

Клуб: "Вулверхэмптон"

Академия: "Порту"

Амплуа: центральный/оттянутый форвард,

Сезон 2020/21: 18 матчей, 4 гола

В начале сентября "Вулверхэмптон" выложил 40 миллионов евро за самого молодого игрока нашего рейтинга, чем шокировал даже закоренелых фанатов АПЛ, привыкших к крупным тратам. Хотя все опытные европейские скауты и поклонники серии игр Football Manager давным-давно знали, кто такой Фабиу Силва. Другое дело, что выложить такую сумму во время всемирной пандемии решились только "волки". 18-летний форвард был главным бриллиантом академии "Порту" последних лет. Не дожидаясь, пока он вырастет в нового Жоау Феликса с соответствующим ценником, главный португальский клуб Альбиона решил действовать.

Пока что с адаптацией в АПЛ сложновато – юному Фабиу заметно не хватает физической силы, а безбашенная интенсивность лиги вызывает трудности даже у опытных игроков, не говоря уж о Силве, у которого за спиной был лишь один неполный сезон во взрослом футболе. Хотя когда ему дают немного свободного пространства или лишнюю секунду на мяче – Силва тут же демонстрирует свой тонкий игровой интеллект, помноженный на нетипичное для молодого игрока хладнокровие.