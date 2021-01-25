  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сельта попытается взять в аренду форварда МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сельта попытается взять в аренду форварда МЮ

Англия
(1 голосов)

Факундо играл лишь за дубль красных

Сельта попытается взять в аренду форварда МЮ
Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри может продолжить карьеру в Испании. На 19-летнего уругвайца претендует "Сельта", об этом пишет The Athletic.

В текущем сезоне Пеллистри не сыграл ни одного матча в составе основной команды "Манчестер Юнайтед". На его счету 8 игр за дубль "красных дьяволов". Transfermarkt оценивает Факундо в € 7 млн.

Весной 2020 года внимание к Пеллистри проявлял мадридский "Реал", однако до официального предложения от "сливочных" дело так и не дошло.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Факундо Пеллистри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Esfero (Львів)
25.01.2021 в 17:57
так Сельта чи Селтік?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...