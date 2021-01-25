Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сельта попытается взять в аренду форварда МЮ
Факундо играл лишь за дубль красных
Форвард "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри может продолжить карьеру в Испании. На 19-летнего уругвайца претендует "Сельта", об этом пишет The Athletic.
В текущем сезоне Пеллистри не сыграл ни одного матча в составе основной команды "Манчестер Юнайтед". На его счету 8 игр за дубль "красных дьяволов". Transfermarkt оценивает Факундо в € 7 млн.
Весной 2020 года внимание к Пеллистри проявлял мадридский "Реал", однако до официального предложения от "сливочных" дело так и не дошло.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Российский топ-лыжник устроил самосуд в Кубке мира – ударил финна палкой и сбил его с ног
- Ассистент Луческу сообщил о планах Динамо на неделю
- Новый трансфер Днепра-1, Данченко на пути в Грецию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Гвардиола: Это было бы громкое поражение
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Esfero (Львів)
25.01.2021 в 17:57
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...