Сельта попытается взять в аренду форварда МЮ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри может продолжить карьеру в Испании. На 19-летнего уругвайца претендует "Сельта", об этом пишет The Athletic.

В текущем сезоне Пеллистри не сыграл ни одного матча в составе основной команды "Манчестер Юнайтед". На его счету 8 игр за дубль "красных дьяволов". Transfermarkt оценивает Факундо в € 7 млн.

Весной 2020 года внимание к Пеллистри проявлял мадридский "Реал", однако до официального предложения от "сливочных" дело так и не дошло.