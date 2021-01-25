Бруну Фернандеш: Усталость? Мне 26 лет, я не могу устать

Полузащитник Бруну Фернандеш, забивший в матче с "Ливерпулем" победный гол, уверяет, что он не может устать.

"Я пришел в "МЮ", потому что это клуб, который хочет побеждать. Это похоже на меня. Мой менталитет и образ жизни - побеждать.

Усталость? Мне 26 лет, я не могу устать. Если я буду уставать сейчас, то в 30 или 32 не смогу играть нормально и буду выступать в одной игре через пять. Поэтому я не устал", - заявил португалец.