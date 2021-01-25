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Бруну Фернандеш: Усталость? Мне 26 лет, я не могу устать

Англия
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Вот это правильный настрой

Бруну Фернандеш: Усталость? Мне 26 лет, я не могу устать
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Бруну Фернандеш, забивший в матче с "Ливерпулем" победный гол, уверяет, что он не может устать.

"Я пришел в "МЮ", потому что это клуб, который хочет побеждать. Это похоже на меня. Мой менталитет и образ жизни - побеждать.

Усталость? Мне 26 лет, я не могу устать. Если я буду уставать сейчас, то в 30 или 32 не смогу играть нормально и буду выступать в одной игре через пять. Поэтому я не устал", - заявил португалец.

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Напомним, что в 2020-м году Бруну сумел побить рекорд АПЛ по количеству наград лучшего игрока месяца.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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