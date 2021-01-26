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Официально: Томас Тухель - новый тренер Челси
Недолго пробыл без работы
Лондонский "Челси" объявил имя нового тренера, который займет место уволенного Фрэнка Лэмпарда. Новым рулевым лондонцев стал Томас Тухель.
Немецкий наставник подписал с "синими" контракт на полтора года, который также можно будет продлить еще на сезон. Он дебютирует в матче против "Вулверхэмптона" в среду.
Не так давно Тухель неожиданно покинул "ПСЖ", с которым играл в финале Лиги Чемпионов. Также тренировал "Боруссию" и "Майнц". На счету 47-летнего специалиста семь трофеев.
Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️???? #WelcomeTuchel— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021
Лондонский "Челси" на данный момент занимает девятое место после 19-ти сыгранных матчей.
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