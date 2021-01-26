Официально: Томас Тухель - новый тренер Челси

Лондонский "Челси" объявил имя нового тренера, который займет место уволенного Фрэнка Лэмпарда. Новым рулевым лондонцев стал Томас Тухель.

Немецкий наставник подписал с "синими" контракт на полтора года, который также можно будет продлить еще на сезон. Он дебютирует в матче против "Вулверхэмптона" в среду.

Не так давно Тухель неожиданно покинул "ПСЖ", с которым играл в финале Лиги Чемпионов. Также тренировал "Боруссию" и "Майнц". На счету 47-летнего специалиста семь трофеев.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️???? #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

Лондонский "Челси" на данный момент занимает девятое место после 19-ти сыгранных матчей.