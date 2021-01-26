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Официально: Томас Тухель - новый тренер Челси

Англия
(2 голосов)

Недолго пробыл без работы

Официально: Томас Тухель - новый тренер Челси
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" объявил имя нового тренера, который займет место уволенного Фрэнка Лэмпарда. Новым рулевым лондонцев стал Томас Тухель.

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Немецкий наставник подписал с "синими" контракт на полтора года, который также можно будет продлить еще на сезон. Он дебютирует в матче против "Вулверхэмптона" в среду.

Не так давно Тухель неожиданно покинул "ПСЖ", с которым играл в финале Лиги Чемпионов. Также тренировал "Боруссию" и "Майнц". На счету 47-летнего специалиста семь трофеев.

Лондонский "Челси" на данный момент занимает девятое место после 19-ти сыгранных матчей.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.01.2021 в 20:32
Челсі в найближчі пару років чемпіонства не виграє, то ж, думаю, 2 роки, не більше, Тухель там пропрацює.
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