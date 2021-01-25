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Один из основных нападающих Милана попал в сферу интересов Эвертона

Англия
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Готовы ли итальянцы отпустить его?

Один из основных нападающих Милана попал в сферу интересов Эвертона
UA-Футбол
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Английский "Эвертон" планирует зимой подписать Рафаэля Леао. Об этом передает Calciomercato.

По данным источника, "ириски" уже начали переговоры с "россонери", предложив 30 миллионов. Итальянцы отклонили первое предложение.

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Летом 2019-го "Милан" выложил за португальца 29 миллионов и намерен выйти в плюс. Отмечается, что "Эвертон" продолжит переговоры.

В текущем сезоне на счету Леао шесть голов и четыре голевые в 21-й игре.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Милан Рафаэль Леао
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