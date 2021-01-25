Ярмоленко, Азар, Луис Суарес и другие. Герои прошлых выходных в ФОТО

UA-Футбол продолжает свою традиционную рубрику - выделять главных героев уикенда в топ-чемпионатах. На этот раз (22-24-го января) внимание привлекали противостояния Боруссий, встреча Милана с Аталантой и еще одно свидание Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Впрочем, много чего интересного было и в других матчах.

Англия

На Туманном Альбионе в этот раз играли матчи Кубка Англии, впрочем, состоялся и один перенесенный поединок АПЛ - "Астон Вилла" принимала "Ньюкасл". Бирмингемцы по потерянным очкам являются претендентом на зону Лиги Чемпионов и свой статус они оправдали. Начало победе положил Олли Уоткинс, который очень сильно провел осень (восемь голов), а зимой молчал до прошлой субботы

Голевая пауза у Андрея Ярмоленко оказалась еще длиннее, чем у Олли. Лидер сборной Украины не отличался с сентября. Наконец это удалось в игре Кубка против "Донкастера" (третий по рангу дивизион) - Ярмоленко забил второй из четырех мячей своей команды. К слову, Дэвид Мойес использовал Андрея на позиции центрального нападающего - возможно, в новом амплуа он будет более заметным в составе "Вест Хэма"

Ральф Хазенхюттль - тренер "Саутгемптона" - поздравляет свою команду с победой над "Арсеналом" (1: 0), канониры таким образом сложили полномочия обладателя Кубка Англии

После игры с "Челтенхэмом" из четвертого по рангу дивизиона Хосеп Гвардиола заявил: "Это было бы громкое поражение". "Манчестер Сити" уступал с 59-й по 81-ю минуты. Фоден сравнял, а Габриэль Жезуз фактически забил победный гол ("Сити" победил 1:3)

Кэпа Аррисабалага в текущем сезоне получает игровую практику крайне редко. До сих пор самый дорогой голкипер мира умудрился пропустить "вратарский" гол от "Лутона" (Чемпионшип)

"Челси" в конце концов победил 3:1. Как оказалось, это был последний матч Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера аристократов - в понедельник легендарного в прошлом полузащитника и лучшего бомбардира в истории клуба уволили

Доминик Калверт-Льюин остается одним из лидеров гонки бомбардиров в АПЛ. Правда, форвард "Эвертона" в АПЛ последний раз забивал еще пятого декабря. Возможно, мяч в ворота "Шеффилд Вендсдей" позволит ему вернуть уверенность в собственных силах. Ириски, к слову, победили 3:0

Наконец, о центральном матче в Англии на выходных. "Манчестер Юнайтед" так и не удалось остановить Мохаммеда Салаха, который оформил дубль ...

но стараний одного египтянина не хватило - "Ливерпуль" проиграл 2:3 после классного удара Бруну Фернандеш, который снова становится ключом к успеху "Манчестер Юнайтед"

Германия

Встреча "Боруссий" - из Менхенгладбаха и Дортмунда - подарила зрителям ураганный первый тайм, который завершился ничьей 2:2. Но сразу после перерыва Реми Бенсабаини забил третий мяч в ворота желто-черных и окончательно сломал их сопротивление. "Боруссия" Д по итогам тура упала на седьмое место

24-летний французский защитник "Майнца" Мусса Ниакате больше одного гола за сезон не забивал. В игре с "Лейпцигом" он перевыполнил план - отметился дублем. Это помогло его команде победить "Лейпциг" 3:2 и фактически закрыть чемпионскую гонку - красные быки отстали от "Баварии" уже на семь баллов

Бруно Лаббадии не удалось продержаться год на посту главного тренера "Герты", которую он возглавил в апреле 2020-го. Берлинцы проиграли "Вердеру" 1:4 и это стало последней каплей для руководства клуба. Под руководством Лаббадии "Старая дама" выиграла восемь матчей, шесть раз играла вничью и 14 раз уступила

Андре Силва вспыхнул в "Порту", ​​его сразу забрал "Милан", где он однако провалился. В прошлом сезоне португалец реанимировал свою карьеру в "Айнтрахте", забив 12 голов. В этом сезоне он даже опережает график - уже имеет 14 голов в 17 поединках. Такая результативность Силвы помогает "Айнтрахта" вести борьбу за зону Лиги Чемпионов. В субботу франкфуртцы разгромили "Арминию" 5:1, Андре отличился дублем и догнал Эрлинга Холанда в рейтинге бомбардиров Бундеслиги

Роберт Левандовски празднует свой 500-й гол на профессиональном уровне. Соавтором юбилея для поляка стал "Шальке", который в целом пропустил от "Баварии" четыре раза. Дубль у Томаса Мюллера, а хет-трик из результативных передач у Джошуа Киммиха

Италия

Пауло Фонсека благодарит Лоренцо Пеллегрини за то, что спас его команду от позорной ничьей. "Рома" выигрывала у "Специи" 3:1, но позволила сопернику отыграться - третий мяч в ворота римлян влетел на 90-й минуте. Пеллегрини победный забил на 90+2-й!

Марио Манджукич дебютировал в составе очередного гранда - после "Баварии", "Ювентуса" и "Атлетико" наступила очередь "Милана"

Правда, россонери в центральном матче тура потерпели крушение, уступив "Аталанте" 0:3. Лучшим игроком матча назвали Иличича, но аргентинский защитник Кристиан Ромеро забил гол и отдал результативный пас на Сапату

"Милан" подарил шанс "Интеру" выиграть первый круг Серии А, но нерадзури не смогли обыграть "Удинезе". Один из факторов - игра аргентинского голкипера Хуана Муссо, которого, к слову, миланський гранд рассматривает как потенциальную замену Хандановичу

Уэстон Маккени, пожалуй, наилучше адаптировался в "Ювентусе" из всех летних новичков. Американец выдает немалый объем работы, и результативными действиями отмечается. В воскресенье он забил один из двух голов туринцев в ворота "Болоньи"

Иммобиле вышел на второе место в списке бомбардиров Серии А - "Лацио" получил тяжелую победу над "Сассуоло" (2:1), а форвард орлов забил свой 13-й мяч. Несмотря на четыре победы подряд, "Лацио" все еще вне зоны еврокубков (седьмое место)

"Верона" пропустила от "Наполи" на девятой секунде, но это не помешало команде Ивана Юрича победить неаполитанцев 3:1. Интересно, что в матчах с командами из верхней части турнирной таблицы Серии А "Верона" набрала 14 очков. Такой результат позволяет ей быть претендентом на место в Лиге Европы

Испания

Эдена Азара считают одним из самых неудачных приобретений "Реала" за последние годы. Впрочем, бельгиец периодически напоминает о своем высочайшем классе. Например, в игре с "Алавесом" Эден отдал гениальный пас пяткой на Бензема. А потом и сам забил. Интересно, что "Реал" разгромил соперника (1:4) без Зидана, который подхватил коронавирус

В Италии все восхищаются Ибрагимовичем. В Испании есть свой долгожитель - Хоакин. В этом сезоне он не такой производительный, как в предыдущем, но конкретно в эту субботу - выдал невероятное шоу. В матче против "Реал Сосьедад" его "Бетис" проигрывал 0: 2. Хоакин вышел на замену на 78-й, на 85-й отдал результативный пас на Канальеса, а на 90 + 2-й забил сам и спас для севильцев ничью!

Другой севильский клуб может похвастаться Юссефом Эн-Несири. Марокканец забил трижды в ворота "Кадиса", что позволило "Севильи" обойти "Вильярреал" в турнирной таблице и подняться в зону Лиги Чемпионов. У Юссефа уже 12 забитых мячей в текущем чемпионате

"Барселона" без Месси обыграла "Эльче" 2:0. Но победы могло и не быть, если бы Марк-Андре тег Штеген не спас свою команду после традиционного провала каталонцев в обороне

Пожалуй, лучший гол выходных забил серб Урош Рачич из "Валенсии". Советуем посмотреть на этот удар здесь >>

Впрочем, гол Рачича стал слабым утешением для летучих мышей, ведь "Атлетико" все равно победил со счетом 3:1. Конечно, не обошлось без Луиса Суареса. Он тоже забил свой 12-й гол и выдал лучший дебют за клуб Ла Лиги со времен Криштиану Роналду. Матрасники сохранили отрыв от "Реала" в семь очков